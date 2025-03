Bahrain-Update: Riskiert Ferrari einen Rückschritt?

Charles Leclerc wird beim ersten freien Training in Bahrain nur Zaungast sein

Im vergangenen Jahr warf ein Update das Ferrari-Team nach einem vielversprechenden Saisonstart zurück. Das könnte in diesem Jahr wieder passieren. Das nächste Update soll schon nach dem Japan-GP ans Auto kommen.

Die Performance von Ferrari im vergangenen Jahr fiel nicht konstant aus. Nachdem das Team gut in die Saison gestartet war, sorgte ein Update, das der älteste GP-Rennstall der Welt in Spanien dabei hatte, für einen Rückschritt. Es dauerte eine Weile, bis dieser wieder wettgemacht werden konnte – vor der Sommerpause fand das Team wieder4 auf die Erfolgsspur zurück.

Dennoch setzt die Mannschaft von Teamchef Fred Vasseur auch in diesem Jahr auf die schnelle Weiterentwicklung des Dienstwagens von Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Wie die italienische Zeitung «Corriere della Sera» berichtet, sollen die neuen Teile bereits bei der übernächsten WM-Runde in Bahrain auf die Strecke kommen.

Demnach umfasst das Update-Paket auch einen neuen Unterboden, der die Leistung des Ferrari SF25 verbessern und die Stärken des roten Renners aus Maranello verbessern soll. Derzeit ist das Heck des italienischen GP-Renners zu steif, wie die ersten beiden GP-Wochenenden gezeigt haben.

Auf dem Wüstenkurs wird sich Leclerc gedulden müssen, bis er die neuen Teile ausprobieren kann. Denn der Monegasse wird sein Auto Ferrari-Junior Dino Beganovic überlassen.

Der Schwede darf am ersten freien Training teilnehmen. Ausserdem wird er in Bahrain auch in der Formel 2 antreten. «Ich kann es kaum erwarten», schreibt der Schwede auf Instagram. «Ich werde die zweite Formel-2-Runde mit Hitech GP absolvieren und auch einen ersten Eindruck vom Formel-1-Ferrari SF-25 bekommen.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0