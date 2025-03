Pierre Gasly: «Würde alles aufs nächste Jahr setzen»

Alpine-Pilot Pierre Gasly weiss: In diesem Jahr ist der Abstand zu den Spitzenreitern im Feld zu gross, um die Lücke zu schliessen. Die Saison 2026 sieht er hingegen als grosse Chance an, wie er betont.

Das Alpine-Team ist der einzige Formel-1-Rennstall im Feld, der in diesem Jahr noch keine Punkte holen konnte. Zugpferd Pierre Gasly wurde in Melbourne Elfter und im GP von Schanghai disqualifiziert. Im Sprint belegte er den zwölften Platz.

Sein Rookie-Teamkollege Jack Doohan sah die Zielflagge bei seinem Heimrennen im Albert Park nicht, und in China profitierte er von der Disqualifikation seines Stallgefährten und der beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Lewis Hamilton – damit rückte er von Position 16 auf den 13. Platz vor. Den Sprint beendete der Australier auf dem letzten Platz.

Die Aussichten, in diesem Jahr bereits nach vorne zu kommen, sind entsprechend gering, wie auch Gasly bei seinem Besuch im «Beyond The Grid»-Podcast von «Formula1.com» einräumt. Deshalb würde er alles auf das nächste Jahr setzen, denn durch die grossen Regeländerungen beginnen alle wieder bei Null. Und das schafft Chancen, wie der Formel-1-Routinier weiss.

«Ich würde alles aufs nächste Jahr setzen, so gesehen ist es vielleicht gut, dass ich nicht für die Finanzen verantwortlich bin», sagte der Franzose. «Tatsächlich ist es mir relativ egal, ob ich Siebter, Achter, Neunter oder Zehnter werde. Ich will aufs Podest und Rennsiege feiern. Und ich weiss, dass es keine Rolle spielt, wie viel Geld wir in dieses Jahr stecken, weil die Lücke zu Spitzenreiter McLaren zu gross ist, um sie zu schliessen.»

«Aber im nächsten Jahr sehe ich eine Riesengelegenheit für uns als Team. Wenn wir die richtigen Schritte unternehmen, können wir vielleicht sogar um den WM-Titel kämpfen. Deshalb ist die Entscheidung, welches Jahr Priorität geniesst, auch eine klare. Und unsere Strategie ist bereits festgesetzt, wir werden mit Mercedes-Power antreten und wir wissen auch, wie wir das Auto entwickeln und worauf wir den Fokus legen werden. Wir können 2026 sehr viel mehr erreichen als in dieser Saison. Vor uns liegt also eine aufregende Zeit.»

China-GP, Shanghai International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:30:55,026 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +9,748 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +11,097

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +16,656

05. Esteban Ocon (F), Haas, +49,969

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +53,748

07. Alex Albon (T), Williams, +56,321

08. Oliver Bearman (GB), Haas, +1:01,303 min

09. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:10,204

10. Carlos Sainz (E), Williams, +1:16,387

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:18,875

12. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, +1:21,147

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:28,401

14. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1 Runde

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1

16. Yuki Tsunoda (J), Racing Bulls, +1

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Bremsdefekt

Disqualifiziert

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Auto untergewichtig

Pierre Gasly (F), Alpine, Auto untergewichtig

Lewis Hamilton (GB), Ferrari, Bodenplatte zu sehr abgeschliffen

WM-Stand (nach 2 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 44 Punkte

02. Verstappen 36

03. Russell 35

04. Piastri 34

05. Antonelli 22

06. Albon 16

07. Ocon 10

08. Stroll 10

09. Hamilton 9

10. Leclerc 8

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 4

13. Tsunoda 3

14. Sainz 1

15. Gasly 0

16. Hadjar 0

17. Lawson 0

18. Doohan 0

19. Bortoleto 0

20. Alonso 0





Konstrukteurspokal

01. McLaren 78 Punkte

02. Mercedes 57

03. Red Bull Racing 36

04. Ferrari 17

05. Williams 17

06. Haas 14

06. Aston Martin 10

08. Sauber 6

09. Racing Bulls 3

10. Alpine 0