McLaren-CEO Zak Brown: «Fasse das Auto nicht an»

Einige Formel-1-Fans fragen sich: Wie sieht ein typischer Tag im Leben eines GP-Teamoberhaupts aus? Eine Antwort darauf liefert McLaren-CEO Zak Brown, der seine Aufgaben umreisst und verrät, worum er sich nicht kümmert.

Das McLaren-Team hat in den vergangenen Monaten einen starken Aufschwung erlebt. Nachdem die Mannschaft aus Woking im Corona-Jahr den dritten WM-Rang errungen hatte, ging es zunächst in die falsche Richtung: 2021 beendete das Team die WM auf dem vierten Rang der Team-WM, im darauffolgenden Jahr musste sich die Truppe von Zak Brown gar mit dem fünften Platz in der Konstrukteurswertung begnügen.

Erst 2023 zeigte die Leistungskurve in die richtige Richtung. Ab Saisonmitte durfte der britische Rennstall wieder Podestplätze bejubeln, am Ende schafften es Lando Norris und Oscar Piastri mit ihrem Team auf den vierten Gesamtrang. Im vergangenen Jahr feierte Norris den ersten McLaren-Sieg seit Daniel Ricciardos 2021er-Triumph in Monza.

Der Brite siegte im GP von Miami und wiederholte das Kunststück später in Zandvoort, Singapur und Abu Dhabi. Im Kampf um den Fahrer-WM-Titel unterlag er Max Verstappen. Aber dank seiner Erfolge und der beiden Sieg von Oscar Piastri in Ungarn und Baku schaffte es das Traditionsteam schliesslich, den ersten Konstrukteurspokal-Sieg seit 1988 zu feiern.

Auch in diesem Jahr sind die Papaya-Söldner bisher gut unterwegs: Norris entschied den Saisonauftakt in Australien für sich, Piastri gewann das jüngste Kräftemessen in Schanghai. In der WM-Tabelle belegt der Brite den ersten Zwischenrang, der Australier liegt derzeit auf der vierten Position. Dass McLaren derzeit das schnellste Auto hat, ist im Fahrerlager unbestritten. Und das liegt nicht nur an den Fahrern, sondern an der Leistung des ganzen Teams.

Dieses operiert unter der Führung von CEO Zak Brown und Teamchef Andrea Stella. Und Brown erklärte unlängst im «F1 Explains»-Podcast, wie sein Arbeitsalltag aussieht: «Mein Job ist es, sicherzustellen, dass wir die besten Leute im Business an Bord haben. Sie sind hochmotiviert und haben alles, was sie brauchen – ob es um Ressourcen oder mehr Angestellte geht oder auch darum, ein besseres Arbeitsumfeld zu schaffen.»

Er kümmere sich auch um Interviews und arbeite mit den Fahrern und Sponsoren zusammen, offenbarte der Amerikaner, der auch verriet, wovon er die Finger lässt: «Ich fasse das Auto nicht an, denn dazu fehlen mir die entsprechenden Kenntnisse. Ich lasse das technische Team, das sich um die Konstruktion des Autos kümmert, in Ruhe, und stelle einfach nur sicher, dass alles gut läuft. Ich bin also eine Art Dirigent.»

