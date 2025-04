Brutaler Crash von Doohan: Rote Flagge im 2. Training

Das zweite freie Training auf dem Suzuka Circuit war erst sieben Minuten alt, da wurden die roten Flaggen geschwenkt. Grund dafür war ein harter Crash von Alpine-Pilot Jack Doohan in der ersten Kurve.

Für Jack Doohan war es erst die fünfte Suzuka-Runde im diesjährigen Alpine-Renner: Der junge Australier musste seinen Dienstwagen in der ersten Trainingsstunde in Japan Lokalmatador Rio Hirakawa überlassen, der die Session nach 24 Runden auf dem zwölften Platz der Zeitenliste beendet hatte. Doohan lag auf der 17. Position, als er einen schnellen Versuch startete.

Doch diese dauerte nicht lange, bereits in der ersten Kurve flog der 22-Jährige ab, als er mit mehr als 300 km/h unterwegs gewesen war. Die Zeitlupe des Abflugs offenbarte, dass er beim Einlenken die Kontrolle über das Heck verlor und sich daraufhin drehte.

Der Einschlag erfolgte links vorne, die ganze linke Seite des Autos wurde beim Aufprall beschädigt, das Chassis dürfte nicht mehr zu reparieren sein. Der Fahrer selbst blieb zum Glück unversehrt, wie er nach dem Abflug funkte.

«Ich bin okay, aber was ist passiert?», fragte Doohan über Funk, bevor er nach einigen Minuten aus dem Cockpit kletterte. Weil auch die Streckenbegrenzung in Mitleidenschaft gezogen wurde, dauerte es eine ganze Weile, bis die Session wieder angepfiffen wurde. Da die Uhr bei den freien Trainings auch bei Unterbrechungen weiterläuft, bleibt den 19 Gegnern von Doohan nur noch 30 Minuten, um ihr Trainingsprogramm abzuspulen.

1. Training, Suzuka

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,549 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,712

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,965

04. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,051

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,065

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,172

07. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,222

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,225

09. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,284

10. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,333

11. Alex Albon (T), Williams, 1:29,392

12. Rio Hirakawa (J), Alpine, 1:29,394

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,536

14. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,547

15. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,708

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,758

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:30,023

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,077

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,123

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:30,147