Formel-1-GP in Bahrain im TV: So wird das Wetter

Bereits zum zweiten Mal binnen zwei Monaten fährt die Formel 1 in Bahrain. Im Februar war es kalt und regnerisch, die Bedingungen stellten die Tests auf den Kopf. Doch nun für den GP ist das Wüstenwetter zurück!

Nach Australien, China und Japan steht schon in dieser Woche das vierte Rennwochenende der Formel-1-Saison 2025 bevor: Gefahren wird in Bahrain auf dem Bahrain International Circuit bei Sakhir im Süden des kleinen Landes.

Bei den Wintertests in Bahrain Ende Februar herrschten noch äußerst ungewöhnliche Bedingungen: Temperaturen im niedrigen zweistelligen Bereich und zwischenzeitlich sogar Regen.

Jetzt zum Grand-Prix-Wochenende ist das Wetter komplett anders: Das Wüstenwetter ist zurück! Die Piloten müssen sich auf Hitze gefasst machen.

Für Freitag bis Sonntag sind Höchsttemperaturen von bis zu 35 (!) Grad angesagt, dazu nur leichte Bewölkung und Wind von bis zu 24 km/h. Damit ist es fünf Grad heißer als normalerweise im April – der Formel 1 steht also eine heiße Woche bevor.

In Österreich überträgt ServusTV, in der Schweiz SRFzwei und in Deutschland Sky.

Wir haben die kompletten TV-Zeiten hier für Sie gesammelt:

