Japan-GP: Das passierte bei Verstappens Boxenstopp 07.04.2025 - 20:12 Von Silja Rulle

© Red Bull Content Pool Max Verstappen feierte in Japan seinen ersten Sieg der Saison

Beim Formel-1-Rennen in Suzuka kam Lando Norris in der Boxengasse nah an Max Verstappen ran. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner verriet nach dem Rennen, was der Grund für den etwas langsameren Stopp war.