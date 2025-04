Japan-GP: Warum Lance Stroll so langsam war

Lance Stroll fuhr in Japan seinen 169. Grand Prix

Der Formel-1-GP von Japan ging komplett ohne Zwischenfälle über die Bühne. Nur ein Fahrer war deutlich langsamer als der Rest, wurde sogar überrundet. Was war da bei Aston-Martin-Pilot Lance Stroll los?

Alle 20 Fahrer kamen in Suzuka über die Ziellinie. In dem Rennen ohne große Zwischenfälle blieb das Feld größtenteils eng zusammen – mit nur einer Ausnahme. Lance Stroll fiel mit seinem Aston Martin zurück, wurde als einziger Pilot überrundet. Was war da los?

Der Kanadier ging nur von Rang 20 an den Start (eine Windböe hatte ihm in der Quali seine schnelle Runde vermiest), versuchte daher sein Glück mit den weichen Reifen zu Beginn des Rennens. Er machte dann auch erst eine Position gut – doch auf lange Sicht zahlte sich die Strategie nicht aus.

Stroll holte sich schon in Runde 9 neue Reifen ab (Hart), musste dann mitten im Rennen aber noch mal zum Service und fuhr mit Mediums weiter.

Mit dem zweiten Boxenstopp verlor Stroll viel Zeit, fiel so hinter das Feld zurück. Der Kanadier hat nämlich als einziger Fahrer im Feld einen zweiten Stopp gemacht.

War also der Start auf dem Soft der Fehler? Nicht unbedingt. Ebenfalls auf weichen Reifen gestartet war nämlich Alpine-Pilot Jack Doohan: Der Australier hielt länger auf den Softs durch, konnte später zum Stopp und kam mit einem einzigen Reifenwechsel aus. Möglich wäre also theoretisch auch ein Ein-Stopper gewesen.

Stroll sagte nach dem Rennen resigniert: «Letztlich konnten wir nicht viel tun. Wir haben versucht, zu Beginn einige Positionen aufzuholen, aber es war nicht möglich. Es war dennoch eine Gelegenheit, fürs Set-up für Bahrain zu lernen. Das werden wir nutzen. Es war einfach einer dieser Tage und wir werden sehen, was wir am nächsten Wochenende tun können.» Schon am Wochenende wird auf dem Bahrain Internatinal Circuit gefahren.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0