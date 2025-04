Vasseur (Ferrari): Updates versprechen keine Wunder

Im Formel-1-GP in Suzuka punktete Ferrari zwar doppelt, musste aber anerkennen, dass man langsamer war als die Konkurrenz. Bald sollen Updates kommen – die versprechen allerdings keine Wunder, so der Teamchef.

Nach drei Rennwochenenden wirkt man bei Ferrari resigniert. Teamchef Frédéric Vasseur diagnostiziert nach dem GP in Suzuka: Man ist einfach langsamer als die Konkurrenz. Und er warnt: Auch Updates werden wohl keine Wunder bewirken.

Vasseur muss nach dem Rennen in Suzuka mit Platz 4 (Charles Leclerc) und Platz 7 (Lewis Hamilton) eingestehen: Mehr war mit dem Auto einfach nicht drin. Vasseur: «Wir waren zwei, drei Zehntel langsamer als die Fahrer vor uns.»

Mit Blick auf die Team-WM liegt Ferrari auf Platz 4. Wegen der zweifachen Disqualifikation in China ist das Bild allerdings verzerrt. Dennoch ist deutlich: McLaren hat das stärkste Auto, Red Bull Racing hat Max Verstappen. Und Ferrari ist dritte bis vierte Kraft.

Immerhin: Anders als nach der Doppel-Disqualifikation in Shanghai, nahm Ferrari diesmal Doppel-Punkte mit nach Hause. Dennoch hat die Scuderia eine Menge Arbeit vor sich. Denn dass man hinterherfährt, liegt nicht an Fehlern oder Zwischenfällen – sondern an der Performance.

Charles Leclerc hatte nach dem Rennen gesagt: «Das Positive ist, dass wir das Maximum rausgeholt haben. Aber das Negative ist, dass es im Vergleich zu den anderen nicht besonders gut ist.»

Wie kann das Auto verbessert werden, damit man eben nicht mehr mehrere Zehntel hinter sondern gleichauf oder idealerweise vor der Konkurrenz ist?

Vasseur verriet: «Wir werden definitiv bald Updates bringen, aber zuerst müssen wir die Balanceprobleme beheben und das Beste aus diesem Auto machen. Wir haben noch Potenzial, das wir jetzt ausschöpfen können, und im Moment macht es keinen Sinn.»

Der Franzose bremst aber direkt und ergänzt: «Aber selbst wenn die Updates kommen, wird es für uns und die anderen keine Wunder geben. Wir müssen einen Schritt nach dem anderen machen.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0