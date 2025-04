Formel Gähn in Suzuka: «Öde» und «langweilig»

Bis auf einen Tausch kamen die Top-Formel-1-Fahrer in Suzuka so über die Ziellinie, wie sie gestartet waren. Selbst Fahrer zeigten sich vom Japan-GP gelangweilt. Warum das Überholen auf der Strecke so schwierig ist…

Der Japan-GP in Suzuka war 2025 ein Formel-1-Rennen, das eher wenige vom Hocker gehauen hat.

Ja, wieder ein anderer Fahrer, der das Rennen gewonnen hat. Der dritte im dritten Rennen (vierte, zählt man den Sprint). Aber die 53 Runden fühlten sich teils eeeecht laaaang an. Was war da los?

In den Top-10 gab es zwischen Start und Ziel nur eine einzige Verschiebung: In Runde 6 überholte Lewis Hamilton Isack Hadjar, fuhr auf Platz 7 vor. Das war’s! Dazu kam: Alle 20 Fahrer kamen über die Ziellinie. Keine Unfälle, keine Ausfälle. Die meisten fuhren eine ähnliche Strategie. Formel Gähn in Suzuka!

Die vermutlich aufregendste Szene: Lando Norris‘ gescheiterter Versuch, Max Verstappen in der Boxengassenausfahrt zu überholen. Der Brite bretterte dabei über den Rasen, kam aber nicht am Red Bull Racing-Piloten vorbei. Ein kurzer Hingucker mitten in der Prozession.

Nicht nur Fans langweilten sich beim Rennen – auch die Fahrer selbst.

Williams-Pilot Carlos Sainz: «Es war sehr schnell, aber mit unserer Position war es so schwierig zu überholen wie in Monaco.» Der Monaco-GP ist berüchtigt für seine Prozessionen ohne Überholmöglichkeiten. Deshalb wird das Rennen künftig verpflichten zu einem Zwei-Stopper.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg fasste es zusammen: «Lang, öde, nicht viel passiert. Ich habe mein Rennen größtenteils im Verkehr verbracht. Es ist nicht sonderlich unterhaltsam, auf den Heckflügel und das DRS des Vordermanns zu schauen.» Nachvollziehbar.

Der Deutsche erklärt: «Es ist so schwierig mit diesen Autos. Der Effekt der verwirbelten Luft wird jedes Jahr ein bisschen schlimmer.»

Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto sagte sogar, es sei «ein wenig langweilig» gewesen, immer hinten zu bleiben. Der Brasilianer: «Ich war einfach viel schneller, aber nicht schnell genug, um einen wirklich großen Vorsprung zu haben. Ich habe es zweimal versucht, aber am Ende der Geraden konnte ich nicht aufschließen.»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso sieht’s pragmatisch – und zieht ebenfalls die Parallele zu Monaco: «Das ist Suzuka. Ich kann mich nicht an ein Rennen erinnern, bei dem es hier zu viele Überholmanöver gab, ohne dass sich das Wetter verändert hätte. Es scheint, als würden wir immer am Donnerstag wiederholen, wie toll Suzuka ist, wie toll Monaco ist, der Glamour, das spektakuläre Wochenende. Und dann wachen wir am Sonntag auf und sagen: Monaco ist langweilig. Was können wir mit der Strecke machen? Suzuka ist langweilig. Das ist die Formel 1, und Suzuka ist in erster Linie großartig, weil der Samstag unglaublich adrenalingeladen ist.» Sonntag dagegen dann eher für den langen Atem.

Zusätzlich zu den ohnehin schwierigen Bedingungen für Überholmanöver auf der Strecke und den Eigenheiten der Autos, dürfte auch der in einigen Zonen neue Asphalt seinen Teil zur Langeweile beigetragen haben: Weil auf dem neuen Belag die Reifen kaum abbauten, fuhren fast alle Piloten eine Ein-Stopp-Strategie.

Die gute Nachricht für gelangweilte Fans: Am Sonntag geht's in Bahrain direkt weiter. Mit hoffentlich etwas mehr Abwechslung.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0