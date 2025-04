Danner zu Max Verstappen: «Ein anderes Universum!»

Der deutsche Formel-1-Experte Christian Danner analysierte in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» bei ServusTV die Geschehnisse vom Grand Prix von Japan in Suzuka am vergangenen Wochenende.

Christian Danner (67) und Philipp Eng (35) waren am Montagabend in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» im Motorsport-Talk bei ServusTV zu Gast. Dort wurde der Formel-1-Grand Prix von Japan in Suzuka ausführlich analysiert. Natürlich wurde über das Husarenstück von Weltmeister Max Verstappen gesprochen.

Danner: «Das ist einfach der Max Verstappen und das ohne Faktor. Man hat da immer noch mehr Respekt, wenn man in einem Auto gesessen ist und weiß, wie schwer es ist, das alles zusammenzubringen. In Suzuka kommt noch dazu, dass es extrem schwer ist, den Grip so zu haben, dass man gleich schon zu Beginn in der ersten Kurve voll fahren kann. Da gehört einfach das Gefühl des Fahrers dazu. Aber das ist nicht nur eine andere Liga, das ist ein anderes Universum!»

Zum französischen Racing Bulls-Rookie Isack Hadjar, der seine ersten F1-Punkte holte, erklärt der Münchner Ex-Formel 1-Fahrer: «Man wusste aus der Formel 2 und der Formel 3, dass Hadjar ein guter Mann ist. Aber dass er hier im dritten Grand Prix in die Punkte fährt, bringt ihm schon Respekt. Aber ein guter Fahrer bringt das halt, man sollte sich das für die Zukunft merken.»

Danner teilt einen Seitenhieb auf Hadjars Vorgänger im Cockpit aus: «Es gab ja oft solche, die mal Fehler gemacht haben und wo man dann gewartet hat. Aber wenn es einer zu Beginn nicht schafft, dann wird das später auch nichts mehr. Es war schön zu sehen, dass da jetzt mal ein großes Talent weitergekommen ist. Es ist spannend, wie er sich weiterentwickeln wird. Es gibt sicher noch schwierige Rennen. Ich habe mich aber sehr gefreut für ihn.»

Zum Duell von Red Bull Racing und McLaren sagt Danner: «Gegen Rennende ist das ja immer so, dass es sich verschiebt, da wird immer einer schneller als der andere. Die Jammerei kennen wir auch. Im Fall von Piastri ist das aber anders, der ist unglaublich ausgeschlafen, auch wenn er noch jung ist. Er weiß, was da zu tun ist. Er hat gesagt, Leute ich bin schneller. Er hat sich dann zurückfallen lassen und wieder aufgeholt. Er hat das nochmals gemacht und der Boxenmannschaft so gezeigt, dass das kein Schmarrn ist. Piastri ist schon Extraklasse – mein persönlicher Favorit für die WM. Er ist im Gegensatz zu Norris, der ja so der künstlerische Typ ist, sehr technisch.»

Zu Jack Doohans Crash zu Beginn des zweiten Trainings sagt Danner: «Was man da gesehen hat, war das Ergebnis nach einem Fehler. Er ist mit doppeltem DRS durchgefahren. Aber was wir auch sehen, dass wir hier mit der Sicherheit extrem weit sind. Ich möchte aber nicht wissen, wie es ihm gegangen ist am Sonntag – er hatte sicher Blutergüsse am Körper gehabt an Stellen, wo es nicht sehr guttut. Er ist aber der Mann, der im Rennen am meisten überholt hat. Ich denke aber, so was passiert ihm nicht wieder. Sind wir froh, dass er unbeschadet davongekommen ist.»

Doohan hatte am Freitag den schweren Unfall, fuhr trotzdem das gesamte Wochenende. Nach dem Grand Prix hatte er merkliche Probleme, aus dem Cockpit auszusteigen.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0