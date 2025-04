Bahrain-GP 2025: Dieses Jahr ungewöhnliches Timing

Der Bahrain-GP ist in der Saison 2025 das vierte Formel-1-Rennen des Jahres. Das Timing ist ungewöhnlich – und das Rennen auf dem Bahrain International Circuit könnte zur Hitzeschlacht werden.

Nachdem es bei den Wintertests in Bahrain Ende Februar noch Frieren und Schimpfen über die Bedingungen hieß, dürfte der Bahrain-GP am Wochenende zur Hitzeschlacht werden.

Über alle drei Tage mit Action auf der Strecke sind Temperaturen von bis zu 35 Grad angesagt. Es wird in Bahrain erst abends mit beginnender Dunkelheit gefahren – dennoch dürften die Temperaturen für Fahrer, Teams und auch die Kühlung der Autos eine Herausforderung werden.

Außerdem dürfte es in Bahrain auch deutlich heißer sein als bei den letzten Rennen. Das liegt am ungewöhnlich späten Termin für das Rennen. Zuletzt 2017 fand das Rennen Mitte April statt – sonst wurde in den letzten Jahren meist im März (oder in der Pandemie-Saison 2020 im November) gefahren. Seit 2021 ist Bahrain auch meist Auftaktrennen und entsprechend früh – und bei meist kälteren Bedingungen.

Grund für das vergleichsweise späte Bahrain-Rennen in diesem Jahr ist der Fastenmonat der Muslime. Der Ramadan orientiert sich am islamischen Mondkalender und findet in unserer Zeitrechnung jedes Jahr zu unterschiedlichen Terminen statt. 2025 wurde vom 28. Februar (also direkt nach den Wintertests) bis zum 30. März gefastet. Die Wintertests fanden entsprechend vor Ramadan statt, der Grand Prix danach.

Der späteste Bahrain-GP fand 2009 am 26. April statt. Langzeit-Fans dürfte der GP 2005 (am 3. April) als eine der größten Hitzeschlachten der Formel-1-Geschichte in Erinnerung geblieben sein. Die Lufttemperatur lag damals bei knapp über 42 Grad. Bei solchen Bedingungen ist es im Cockpit kaum auszuhalten und eine enorme Belastung für die Piloten.

Wegen der späteren Ansetzung im Jahr nach der Umstellung auf Sommerzeit in Mitteleuropa ist dieses Jahr übrigens auch nur eine Stunde Zeitverschiebung zur Rennstrecke.

An diesen Terminen fand in der Vergangenheit der Bahrain-GP statt:

2004: 4. April

2005: 3. April

2006: 12. März

2007: 15. April

2008: 6. April

2009: 26. April

2010: 14. März

2011: Abgesagt

2012: 22. April

2013: 21. April

2014: 6. April

2015: 19. April

2016: 3. April

2017: 16. April

2018: 8. April

2019: 31. März

2020: 29. November

2021: 28. März

2022: 20. März

2023: 5. März

2024: 2. März

2025: 13. April

In Österreich überträgt ServusTV den Bahrain-GP im TV, in der Schweiz SRFzwei und in Deutschland Sky. Wir haben die kompletten TV-Zeiten hier für Sie gesammelt:

Großer Preis von Bahrain im TV:

Freitag, 11. April:

06.00 Sky Sport F1 – GP Confidential

06.30 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Australien

07.30 Sky Sport F1 – How the 2012 Season Was Won

08.30 Sky Sport F1 – McLaren's Meteoric Rise

08.55 Sky Sport F1 – The Rookies

09.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: F. Alonso / Nürburgring 2007

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die neue Generation

12.00 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

12.20 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

12.40 Sky Sport F1 – Icons: Lotus` Ground Effect Revolution

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Die neue Generation

16.35 Sky Sport F1 – Gabriel Bortoleto - Road to Glory

16.45 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Japan

Samstag, 12. April:

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Japan

09.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

10.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

13.10 Sky Sport F1 – Icons: Redefining Dominance

13.30 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

13.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

14.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

14.30 Beginn 3. Freies Training

15.30 ServusTV – 3. Freies Training LIVE

17.15 Sky Sport F1 – Top 20: Spektakuläre Abflüge

17.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

17.50 ServusTV – Vorberichte

18.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

18.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

22.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

23.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

Sonntag, 13. April:

06.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

06.15 Sky Sport F1 – GP Confidential

07.45 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

10.15 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

12.55 Sky Sport F1 – Icons: Making Ayrton Senna

14.40 Sky Sport F1 – Icons: Lotus` Ground Effect Revolution

15.00 Sky Sport F1 – Icons: Disruptors - Jordan GP

15.00 ServusTV – Vorberichte

15.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

16.50 SRFzwei – Beginn Übertragung Rennen

16.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

17.00 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

17.00 Großer Preis von Bahrain (bei uns im Live-Ticker, 57 Runden)

18.40 ServusTV – Analyse

18.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

19.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

20.00 Sky Sport F1 – Ted's Notebook

20.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.35 ORF1 – F1 Motorhome

0.25 ORF1 – Wiederholung Rennen