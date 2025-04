Franco Colapinto testet schon einen Alpine!

In Japan fuhren im ersten Training Hirakawa und Gasly den Alpine, Doohan übernahm in Session 2. Später am Wochenende testeten die beiden anderen Reservefahrer in Monza mit einem älteren Alpine

Während Jack Doohan sich in Suzuka nicht mit Ruhm bekleckert, testeten die Alpine-Reservefahrer in Monza im Formel-1-Auto. Brisant ist vor allem die Testfahrt von Franco Colapinto. Für Doohan kommt derzeit viel zusammen.

Die Alpine-Reservisten Franco Colapinto und Paul Aron sind am Wochenende bereits im Alpine unterwegs gewesen – allerdings nicht in Suzuka, sondern in Monza. Und mit einem alten Auto und nicht dem aktuellen Modell. Muss sich Alpine-Stammpilot Jack Doohan Sorgen machen? Kurz gesagt: ja.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge haben die beiden Reserve-Fahrer von Alpine parallel zum Japan-GP in Monza/Italien einen Testtag mit alten Autos (Testing of Previous Cars) absolviert. Das ist an und für sich nichts Ungewöhnliches, ist in Anbetracht der Gesamtsituation für Alpine-Pilot Jack Doohan aber kein gutes Zeichen.

Tests mit Vorgängermodellen sind vergleichsweise wenig reglementiert. Teams geben Nachwuchsfahrern daher gern solche Testmöglichkeiten, um sich an Formel-1-Autos generell zu gewöhnen, Abläufe zu üben oder um die Neulinge untereinander zu vergleichen. Die Konkurrenz schläft nicht, so dürfte Doohan die Botschaft interpretieren.

Im Fall Jack Doohan kommen zusätzlich zum Test mehrere Faktoren zusammen: Schon vor seinem Formel-1-Debüt war der junge Australier angezählt. Seit Ende der vorigen Saison kursieren im Fahrerlager äußerst hartnäckige Gerüchte, dass man bei Alpine eigentlich lieber Colapinto als Doohan hätte – und das, bevor man sich überhaupt den Argentinier als Reserve-Fahrer ins Boot geholt hatte. Das wurde erst im Januar verkündet. Seitdem macht auch die Führungsetage bei Alpine offen klar: Niemand hat seinen Sitz sicher.

In Suzuka fuhr zudem Reserve-Fahrer Ryo Hirakawa in der ersten Trainingssession den Boliden von Doohan. Auch das ist an und für sich nicht ungewöhnlich. Dass Hirakawa (inzwischen Reserve-Pilot bei Haas) in Japan fuhr, ergab Sinn und war sicher vorab vereinbart.

Erstaunlich ist jedoch, dass Hirakawa den Alpine von Doohan übernahm und nicht den von Gasly. Für Doohan ist die Strecke in Suzuka neu. Ein Training mehr oder weniger war für ihn wichtiger als für seinen routinierteren Kollegen Pierre Gasly.

Möglich, dass man sich bei Alpine entweder voll auf Gasly-Punkte konzentrieren wollte und entsprechend mehr an der Abstimmung feilen wollte – oder, dass man den Glauben an Doohan schon längst verloren hatte.

Hirakawa fuhr im FP1 die zwölftschnellste Zeit, war anderthalb Zehntel schneller als Gasly.

Richtig unglücklich für Doohan: Als der Australier dann in der zweiten Session übernahm, verunfallte er direkt schwer. Teamchef Oliver Oakes erklärte später frei heraus, dass der Unfall durch einen Fehler von Doohan verursacht worden sei. Welpenschutz sieht anders aus.

Immerhin: Im Rennen kämpfte sich Doohan von Startplatz 19 auf Rang 15 vor, war danach völlig kaputt.

Dem Gemurmel im Fahrerlager nach ist es keine Frage mehr, ob Doohan durch Colapinto ersetzt wird – sondern lediglich, wann der Wechsel erfolgt. Einigen Stimmen zufolge schon in Bahrain – auch wenn Doohan selbst nach dem Rennen noch davon sprach, sich bis zum GP im Wüstenstaat von den Folgen seines Unfalls vollständig erholen zu wollen.

Das Geschehen in Monza dürfte er jedenfalls aufmerksam verfolgt haben…

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0