Kimi Antonelli enthüllt: Kimi Räikkönen ohne Reaktion

​Mercedes-Teenager Kimi Antonelli hat sich an den ersten drei Formel-1-Wochenenden des Jahres prima in Szene gesetzt. Der 18-jährige Italiener erzählt auch von seinem Treffen mit GP-Legende Kimi Räikkönen.

Diese Frage musste ja irgendwann mal kommen: Hat Kimi Antonelli, den seine Eltern nach der Formel-1-Legende Kimi Räikkönen benannt haben, den finnischen Kimi mal getroffen?

Antonelli kichert: «Ja, das war 2018, da war ich ein elfjähriger Kart-Knirps. Da habe ich auf Anhieb verstanden, wieso Räikkönen ‚Iceman’ genannt wird, denn während ich total aufgeregt war, kam von ihm keine Reaktion.»

«Damit wir uns richtig verstehen: Ich finde ihn eine total coole Socke, aber so ein richtiges Gespräch haben wir noch nie geführt. Ich würde das gerne mal nachholen, um etwas zu hören über seine ganzen Jahre in der Königsklasse und die ganze Erfahrungen, die er gemacht hat.»

Sollte Mercedes-Teenager Kimi Antonelli auch im vierten Formel-1-WM-Lauf punkten, wäre er der vierte Fahrer, dem das gelingt nach Richie Ginther, Jackie Stewart und Lewis Hamilton.



Der erst 18-jährige aus Bologna hat in Suzuka zwei weitere Ausrufezeichen gesetzt: Denn mit 18 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen hat sich Kimi in Japan zum jüngsten Führenden eines Formel-1-WM-Laufs gemacht, drei Tage jünger als es Max Verstappen in Barcelona 2016 war. Antonelli führte in Japan zehn Runden lang, als er mit seinem ersten Reifensatz länger auf der Bahn blieb.



Und er hat mit seiner ersten besten Rennrunde ebenfalls den Altersrekord gebrochen. Max Verstappen war in Brasilien 2016 mit 19 Jahren, 1 Monat und 14 Tagen bislang der jüngste Fahrer mit bester Rennrunde, das ist nun Kimi mit obigen 18/7/12.



Antonelli setzt damit seine Serie verblüffender Ergebnisse fort: Der Mercedes-Zögling wurde beim WM-Auftakt von Australien Vierter, dann Siebter im Sprint von China, Sechster im China-GP und nun erneut Sechster in Japan.



Wie geht das weiter? Der Mercedes-Fahrer im Fahrerlager des Bahrain International Circuit: «Bis jetzt läuft alles ziemlich gut. Am meisten glücklich macht mich, dass ich konstant schnell fahren und mich von Wochenende zu Wochenende steigern konnte.»



«Am meisten habe ich in dieser Phase über die Reifen gelernt, da tat ich mich zu Beginn schwer, bei der heiklen Aufwärmphase der Walzen. Ich Suzuka habe ich da einen Schritt nach vorne getan, und da wir hier in Bahrain mit den gleichen Mischungen fahren, bin ich recht zuversichtlich.»



«Was mich von Russell unterscheidet: George hat da viel mehr Vertrauen ins Auto als ich. Aber wie gesagt – Japan war ein Durchbruch, und ich zähle auch darauf, dass ich mich besser einbringen kann auf einer Rennstrecke, die ich bereits kenne.»



«Ich will auf dem gleichen Niveau wie bislang fahren und beim Quali-Tempo zulegen. Mit meinen Darbietungen in den Rennen darf ich zufrieden sein.»



Detail, das Kimi Antonelli aufgefallen ist: «Der Pistenbelag von Bahrain ist älter als ich es bin. Das finde ich lustig.»



«Der Belag geht nicht nur irre auf die Walzen, es ist auch viel wärmer als bei den Testfahrten hier. Das wird das Reifen-Management gemessen an unserem Auftritt im Februar komplett verändern.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0