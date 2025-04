Jack Doohan: Schmerzen das ganze Wochenende über

Alpine-F1-Pilot Jack Doohan verunfallte letzte Woche in Suzuka schwer, hatte nach dem Rennen Probleme, aus seinem Auto auszusteigen. Jetzt verriet er, dass er das ganze Wochenende über Schmerzen hatte.

Es ist aktuell nicht leicht für Alpine-Pilot Jack Doohan.

Bei seinem Heimrennen in Australien crashte der Formel-1-Neuling im Rennen, in Japan verunfallte er schwer im Training, hatte selbst zwei Tage später noch Schmerzen. Bei alledem steht der Sohn von Motorrad-Legende Mick Doohan unter enormem Druck, soll durch Franco Colapinto ersetzt werden.

Doohan versucht, seine Lage positiv zu sehen: «Es gibt immerhin an jedem Wochenende einen Silberstreif am Horizont. Das war das Wichtigste. Solange man aus Rückschlägen lernt und sich verbessert und das verdauen kann, näher rankommt…» In Suzuka fuhr er von Platz 19 auf 15 vor.

Der Australier: «Ich freue mich darauf, hoffentlich ein sauberes Wochenende zu haben und alles zusammenbringen. Es ist eine gute Gelegenheit, weil wir ein komplettes Rennwochenende haben.» Also kein Sprintwochenende. Außerdem kennt Doohan die Strecke schon von den Wintertests im Februar.

In Japan musste Doohan die erste Trainingssession an Ryo Hirakawa abgeben. Diese Trainings sind für Rookies gedacht, die eine Chance in der Formel 1 bekommen sollen. Doohan ist allerdings selbst noch ein Rookie, kannte die Strecke in Suzuka vorher nicht und hätte die Trainingszeit selbst gut gebrauchen können. Als er dann in der zweiten Session ins Auto stieg, verunfallte er direkt schwer. Besonders bitter: Hirakawa wechselte direkt nach dem Wochenende aus dem Alpine-Programm zu Haas. Man könnte also sagen, Doohans Aussetzen habe sich nicht mal fürs Team gelohnt.

Doohan über seine gezwungene Pause: «Das war meines Wissens nach schon sehr früh im Jahr entschieden. Es gab Gründe für die Platzierung des FP1 und ich wusste, dass es nicht in meiner Macht steht. Nimm es hin und mach weiter, so wie es kommt.» Hirakawa ist Japaner, entsprechend ergab ein Einsatz in Suzuka Sinn.

Nach dem Japan-GP hatte Doohan merkliche Schwierigkeiten, sich selbstständig aus dem Cockpit hochzudrücken und auszusteigen. Ein Mechaniker und Esteban Ocon halfen ihm. Offenbar setzte Doohan der schwere Unfall vom Freitag noch ordentlich zu.

Doohan: «Mir tat alles ein bisschen weh am Freitag. Samstag war es schlimmer und Sonntag noch schlimmer. Es hat also nicht unbedingt am Ende des Rennens wehgetan, sondern schon am Anfang. Im Rennen hat das Adrenalin etwas geholfen. Ich glaube, es ist natürlich, wenn man sich die Position und den Einschlag anschaut, dass es etwas wehtat.»

Vor dem Bahrain-GP sagte er aber: «Ich bin bei 100 Prozent.» Die Erholungszeit zwischen den Rennen hat geholfen...

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0