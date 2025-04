Oscar Piastri: «Das an sich sagt denke ich genug»

Oscar Piastri am Medientag in Bahrain

Vor dem Bahrain-GP der Formel 1 spricht McLaren-Pilot Oscar Piastri über den Verstappen-Sieg in der Vorwoche – und über die von der Konkurrenz angedeutete Verschiebung im Kräfteverhältnis mit neuen Regeln.

Die Top-3 (Verstappen, Norris, Piastri) kamen letztes Wochenende in Suzuka so über die Ziellinie, wie sie gestartet waren. Obwohl der McLaren das schnellste Auto ist, konnten Lando Norris und Oscar Piastri Max Verstappen von Red Bull Racing nicht überholen.

Oscar Piastri analysiert nun: Der Startplatz hinter Max Verstappen war der Schlüssel zum Sieg des Niederländers.

Er erklärt: «Man hätte sehr viel schneller sein müssen, um zu überholen. Wir waren im Rennen begrenzt in dem, was wir hätten tun können. Wir sind natürlich ein paar Szenarien durchgehen können. Aber das wäre viel Risiko mit wenig Chance auf eine Belohnung gewesen. Wir hätten einige Dinge etwas anders machen können und als Team wissen wir das. Aber man muss es auch ins Verhältnis setzen, wie früh es in der Saison war. Es war auch wichtig, nicht unnötigerweise Leuten hinter uns Punkte zu geben.»

Der Australier sagt: «Aber die Quintessenz ist, sich da zu qualifizieren, wo unser Auto ist.» Also an der Spitze.

Piastri analysiert: «Wenn Max sich als Dritter qualifiziert hätte und wir an Posititon 1 und 2, dann hätte es vermutlich ziemlich anders ausgesehen. Das Qualifying hat einen großen Unterschied gemacht. Es ist nicht normal, dass zwei Autos für 50 Runden zwei Sekunden hinter dem Führenden festhängen. Es war also deutlich, dass unser Auto schneller war. Die Lücke hätte deutlich anders ausgesehen, wenn es vom Start an andersherum gewesen wäre.» Überholen war beim Suzuka-Rennen kaum möglich.

Gemunkelt wird, dass McLaren beim Spanien-GP den Vorteil des schnellsten Autos verlieren oder zumindest an Vorsprung einbüßen könnte. In Barcelona gelten striktere Richtlinien für flexible Heckflügel. Die Konkurrenz mutmaßt, dass das aktuelle Reglement McLaren einen großen Vorteil verschafft – der dann verpuffen könnte.

Piastri kontert cool: «Wir werden das gesamte Jahr lang stark sein, da bin ich sehr zuversichtlich. Es wird sich glaube ich nicht massiv verändern, auch wenn ich mit dem Team ehrlich gesagt nicht viel darüber gesprochen habe. Das an sich sagt denke ich genug. Wir werden sehen, wie es ist, wenn wir in Spanien ankommen. Das sind noch ein paar Rennen. Aber wir werden das ganze Jahr ein starkes Team sein.» Piastri deutet also an, dass die Reglementveränderung im Team angeblich keiner Rede wert sei.

Ebenfalls Thema: McLaren hat früher am Donnerstag angekündigt, ab 2027 Langstrecken-WM zu fahren. Dazu gehören auch die legendären 24 Stunden von Le Mans. Wäre das was für den Australier? Piastri: «Eines Tages. Aber für eine ganze Weile nicht. Ich bin in der Formel 1 sehr glücklich.»

Parallel zur F1 bei den 24 Stunden von Le Mans teilnehmen möchte der Australier aber nicht: «Man wird damit der Weltmeisterschaft nicht gerecht, wenn man versucht, beides zu machen, zumindest wenn es um so viel geht, wie es gerade bei uns der Fall ist. Und man wird Le Mans damit auch nicht gerecht. Das ist nichts, was man unvorbereitet angehen möchte. Ich werde warten, bis ich mit dem fertig bin, was ich in der Formel 1 erreichen möchte, und dann schauen wir, ob Zak mich lässt.» Gemeint ist McLaren-CEO Zak Brown.

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0