Verstappen: «McLaren-Flügel? Ich mach Regeln nicht»

​Formel-1-Star Max Verstappen hat in Japan getan, was im modernen GP-Sport nicht möglich sein sollte: Er hat in einem Auto gewonnen, das nicht das schnellste im Feld ist. In Bahrain spricht er über McLaren.

Was für eine weltmeisterliche Darbietung von Max Verstappen auf dem Suzuka-Circuit: Max Verstappen hielt die schnellen McLaren von Lando Norris und Oscar Piastri hinter sich und eroberte seinen 64. GP-Sieg (den vierten in Folge in Japan).

Das Grundproblem von Verstappen ist jedoch geblieben: Sein Red Bull Racing-Rennwagen ist zu wenig schnell und arbeitet lediglich in einem verflixt schmalen Arbeitsfenster perfekt. In Japan haben der Niederländer und seine Mannschaft das perfekt auf die Reihe bekommen, aber in Bahrain kann das alles wieder ganz anders aussehen – auf einer völlig unterschiedlichen Rennstrecke samt reifenfressenden Belags.

2023 und 2024 hat Max den Grand Prix in der Wüste von Sakhir von Pole-Position gewonnen, aber damals sass Verstappen in einem überlegenen Rennwagen von Red Bull Racing.

Verstappen sagt über die Aussichten für seinen 213. Grand Prix: «Wir wissen, dass diese Strecke die Reifen übel strapaziert, und das werden wir merken. Ich erinnere an den ersten Teil des Australien-GP, als an unserem Wagen die Reifen überhitzten, da wurden wir zerstört; Ähnliches passierte in China. In Japan haben wir gewonnen, aber dort war es für die Gegner nicht möglich, mich als Führenden anzugreifen. Aber auch dort ging der McLaren-Rennwagen mit den Reifen schonender um.»



«In Japan hat uns geholfen, dass es nicht heiss war. Bahrain ist anders, auch wenn wir in hier in der Nacht fahren. Warmes Wetter und ein aggressiver Belag schmecken unserem Auto nicht. Und darauf müssen wir uns hier gefasst machen.»



«Eine Grundcharakteristik des Wagens ist geblieben – es ist schwierig, ihn ins beste Arbeitsfenster zu bringen, dieses Fenster ist noch immer verflixt schmal. Daran müssen wir arbeiten. In Japan konnten wir uns an der Spitze halten, aber wir erwarten gewiss nicht, dass wir das an jedem weiteren GP-Wochenende wiederholen können.»



«Wir lernen ständig hinzu, was dieses Auto mag und was eben nicht. Wir streben an, dass das Fahrverhalten konstanter wird und das erwähnte Arbeitsfenster ein wenig grösser.»



Einmal mehr kursieren im Internet Bilder, die zeigen, wie sich die Flügel am McLaren verbiegen. Die FIA hat fürs neunte GP-Wochenende des Jahres (in Spanien) strengere Belastungstests angekündigt, Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner glaubt, dass dies der WM eine frische Richtung geben könnte.



Horner findet: Wenn es Verstappen bis dann schafft, sich in der Nähe der McLaren-Fahrer zu halten, dann hat er gute Chancen seinen Titel erfolgreich zu verteidigen.



Verstappen bleibt gelassen: «Ich denke nicht an den Titel. Ich denke derzeit nur daran, mein Auto schneller zu machen. Wenn wir es nicht schaffen, mehr Speed aus dem Wagen zu holen, dann müssen wir uns über den Titel nicht unterhalten.»



«Klar habe ich die Vergleichsbilder der Heckflügel am McLaren und an unserem Auto auch gesehen. Aber ich mach die Regeln nicht. Und ich überwache sie auch nicht. Ich habe dennoch das Gleiche gesehen wie gewiss sehr viele andere Menschen. Ich weiss, was da passiert, aber ich bleibe ganz auf meinen Wagen konzentriert, denn was damit passiert, das kann ich beeinflussen.»





Max Verstappen beim Bahrain-GP

2015 mit Toro Rosso: 15. im Training/Ausfall im Rennen (Elektrik)

2016 mit Toro Rosso: 10./6.

2017 mit Red Bull Racing: 6./Ausfall (Bremsen)

2018 mit Red Bull Racing: 15./Ausfall (Differenzial)

2019 mit Red Bull Racing: 5./4.

2020 mit Red Bull Racing: 3./2.

2021 mit Red Bull Racing: 1./2.

2022 mit Red Bull Racing: 2./Ausfall (Benzinversorgung)

2023 mit Red Bull Racing: 1./1.

2024 mit Red Bull Racing: 1./1.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0