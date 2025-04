Charles Leclerc zu Ferrari: «Schlimmer als erwartet»

​Der achtfache Formel-1-GP-Sieger Charles Leclerc hat derzeit im Ferrari-Stallduell gegen Superstar Lewis Hamilton die Nase vorn. Aber das ist für den Monegassen ein ziemlich schwacher Trost.

Darauf hatten die Fans gespannt gewartet: Wie würde Ferrari-Neuling Lewis Hamilton gegen den sauschnellen Charles Leclerc abschneiden? Nach drei GP-Wochenenden sieht der Zwischenstand wie folgt aus.

Australien-GP

Lewis Hamilton: Startplatz 8/10. Rang

Charles Leclerc: 7./8.

Sprint China

Lewis Hamilton: 1./1.

Charles Leclerc: 4./5.

China-GP

Lewis Hamilton: 5./disqualifiziert (Bodenplatte zu stark abgenutzt)

Charles Leclerc: 6./disqualifiziert (Auto untergewichtig)



Japan-GP

Lewis Hamilton: 8./7.

Charles Leclerc: 4./4.



Das ergibt einen sechsten WM-Zwischenrang für Leclerc (mit 20 Punkten), Hamilton ist WM-Achter mit 15 Zählern. Bei den Quali-Duellen (samt Sprint-Quali) steht es 2:2.



Was traut der Monegasse an diesem Wochenende dem Ferrari-Rennstall zu? Charles Leclerc im Fahrerlager des Bahrain International Circuit: «Früher war es oft so, dass uns wärmere Bedingungen geholfen haben, und hier ist es warm. Aber mit diesem neuen Wagen ist das für mich noch ein Fragezeichen.»



«An den ersten GP-Wochenenden des Jahres ist es schlimmer als erwartet gelaufen, und ich hoffe, wir können hier McLaren ein wenig mehr auf die Pelle rücken.»



«Wir wollten mindestens so stark auftreten wie beim Saisonschluss 2024. Und das ist uns nicht gelungen. Es zeigte sich bei den Wintertests von Bahrain, wie schnell die McLaren im Renntrimm sind, und das hat sich bewahrheitet. Wir arbeiten im Werk mit Volldampf an neuen Teilen, einige davon haben wir hier am Wagen.»



Leclerc ist in Japan einen neuen Abstimmungsweg gegangen, «und es wird sich zeigen, ob das auch auf eine Rennstrecke wie Bahrain umsetzbar ist. Aber das ändert am Potenzial des Autos nichts. Und daran müssen wir arbeiten. Die neuen Teile hier sollten die Lücke zur Spitze kleiner machen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0