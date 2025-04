Carlos Sainz über Toiletten-Strafe: «Enttäuschend»

Formel-1-Pilot Carlos Sainz musste nach dem Japan-GP eine fünfstellige Summe zahlen, weil er zur Nationalhymne fünf Sekunden zu spät kam, da er mit Magen-Darm-Problemen auf Toilette war. Der Spanier hat Fragen dazu.

Weil Williams-Pilot Carlos Sainz vor dem Japan-GP zu spät zur Nationalhymne kam, bekam er von den Offiziellen eine Strafe von 20.000 Euro aufgebrummt. 10.000 Euro davon musste er direkt zahlen, die übrigen 10.000 Euro sind zur Bewährung ausgesetzt.

Sainz kam unfreiwillig zu spät – er musste wegen Magen-Darm-Beschwerden nachvollziehbar dringend zur Toilette. Diesen wichtigen Grund erkannten die Stewards an und gaben dem Spanier nur 10.000 Euro Strafe statt möglicher 60.000 Euro. Dennoch eine ziemliche Stange Geld.

Die Höhe der Strafe sorgte in der Formel-1-Welt für Empörung. Und auch Carlos Sainz zeigt nur bedingt Verständnis.

Sainz stellt am Medientag in Bahrain klar – dabei hält er vorher inne, sortiert sich und drückt sich sehr bewusst und gewählt aus: «Ich bin der größte Unterstützer von Pünktlichkeit. Ich bin ein Gentleman und pünktlich sein ist mir sehr wichtig, vor allem zu einer Nationalhymne mit all den wichtigen Vertretern. Also war ich der Erste, der die Hand hebt und sagt: Ich bin verspätet. Das tut mir leid. Gleichzeitig war ich fünf Sekunden zu spät. Und für fünf Sekunden 10.000 Euro zu zahlen...»

Dann setzt Sainz noch mal an: «Ich weiß nicht, ob ich dafür noch eine Strafe bekommen, aber Schei** passiert. So ist das. So läuft es manchmal.» Eine humorvolle Anspielung auf den Grund für seine Verspätung, die Lachen im Pressesaal erntete («shit happens» im englischen Original).

Strafen sind zuletzt immer wieder ein kontroverses Thema zwischen Fahrern und Weltverband FIA gewesen. Nicht nur für Verspätungen, auch für Fluchwörter kassieren die Fahrer teure Strafen. Die Anspielung darauf ist ein Running-Gag in den Pressekonferenzen. Mit dem Wörtchen «shit» könnte sich Sainz aber tatsächlich erneut Probleme eingehandelt haben.

Sainz über die Toilettenstrfe: «Wir wissen alle, wie viel 10.000 Euro sind. Für fünf Sekunden ist das enttäuschend. Ich hoffe, dass mir jemand sagt, wohin diese 10.000 Euro gehen, und dass sie wenigstens für einen guten Zweck verwendet werden.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

10. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0