Lewis Hamilton (Ferrari) happy: Neuer Boden am Auto!

​Ferrari ist in der jungen Formel-1-WM hinter den Erwartungen zurückgeblieben, in einer Mischung aus einem zu wenig schnellen Auto und Fehlern am Kommandostand. Aber Lewis Hamilton schöpft Hoffnung.

Wie gut ist der Ferrari SF-25 wirklich? Nicht einmal die Techniker der berühmtesten Scuderia der Welt wissen es. Ferrari ist eine der Enttäuschungen dieses ersten WM-Teils, und daran kann auch der Sprint-Sieg von Lewis Hamilton nichts ändern.

Strategie-Patzer von Ferrari beim turbulenten Australien-GP, beide Ferrari disqualifiziert nach dem China-GP (eine Premiere nach 75 Jahren Formel-1-Sport), in Japan nicht schnell genug, um Max Verstappen und das McLaren-Duo in Verlegenheit zu bringen.

Klar fragen sich die Tifosi bange: Wie geht das nun weiter? Was werden die ganzen Verbesserungen am SF-25 bringen? Und wann kommen die überhaupt?

Lewis Hamilton sagt in seiner Medienrunde am Bahrain International Circuit: «Der neue Fahrzeugboden ist hier in Bahrain, ich bin sehr erleichtert. Das Team hat sehr hart gearbeitet, um Verbesserungen schon hier zu haben. Im direkten Vergleich auf einer Bahn, wo die Wintertestfahrten stattfanden, werden wir viel lernen.»



«Wir waren im Februar für drei Tage hier, es gab gute, es gab schlechte Tage. Der mittlere Tag war sehr gut. Aber die Erfahrung hier gibt uns ein brauchbares Fundament, um fürs GP-Wochenende eine gute Abstimmung zu finden.»



«Charles war mit dem Set-up seines Wagens in Japan zufrieden. Wir waren in Australien und China von der Abstimmung her nicht weit voneinander entfernt, in Suzuka hingegen habe ich etwas Anderes probiert, das hat sich nicht bezahlt gemacht.»



«McLaren hat ein tolles Auto, und sie sind prima in die Saison gestartet. Wir sind am Aufholen, und wir hoffen, dass wir die Erfahrungen in bessere Ergebnisse umsetzen können. Ich glaube nicht, dass wir die Lücke zur Spitze schliessen, aber wir sollten in der Lage sein, sie kleiner zu machen.»



«Das ist die Rennstrecke, die am härtesten ist für die Reifen. Das wird Auswirkungen auf den Rennverlauf haben. Wenn die Walzen bei den Gegnern markanter abbauen, so sollten sich für uns Chancen eröffnen. Es ist zudem wärmer hier, in Saudi-Arabien und in Miami. Auch wenn diese drei Strecken ganz verschieden sind, sollte uns das grundsätzlich helfen.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22:06,983 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +1,423 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2,129

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +16,097

05. George Russell (GB), Mercedes, +17,362

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +18,671

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +29,182

08. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +37,134

09. Alex Albon (T), Williams, +40,367

10. Oliver Bearman (GB), Haas, + 54,529

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +57,333

12. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +58,401

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:02,122 min

14. Carlos Sainz (E), Williams, +1:14,129

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +1:21,314

16. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1:21,957

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +1:22,734

18. Esteban Ocon (F), Haas, +1:23,438

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +1:23,897

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde





WM-Stand (nach 3 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 62 Punkte

02. Verstappen 61

03. Piastri 49

04. Russell 45

05. Antonelli 30

06. Leclerc 20

07. Albon 18

08. Hamilton 15

09. Ocon 10

08. Stroll 10

11. Hülkenberg 6

12. Bearman 5

13. Hadjar 4

14. Tsunoda 3

15. Sainz 1

16. Gasly 0

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 111 Punkte

02. Mercedes 75

03. Red Bull Racing 61

04. Ferrari 35

05. Williams 19

06. Haas 15

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Sauber 6

10. Alpine 0