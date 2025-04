Oscar Piastri (McLaren): Das ging beim Sieg schief

Oscar Piastri machte in Bahrain alles richtig

​Der Australier Oscar Piastri (24) hat in Bahrain seinen vierten GP-Sieg errungen, für McLaren ist es der erste im Land der Eigentümer. Piastri ist überglücklich, sagt aber, was nicht ganz geklappt hat.

Vierter GP-Sieg für Oscar Piastri beim Grossen Preis von Bahrain, mit einer makellosen Leistung schiebt sich der 24-jährige Australier auf WM-Rang 2. Piastri hat nun so viele WM-Läufe gewonnen wie der legendäre Rennstallgründer Bruce McLaren.

Der vierte Erfolg (nach Ungarn und Aserbaidschan 2024 sowie China 2025) bedeutet auch den 13. Podestplatz für Piastri, vor allem jedoch den ersten Sieg von McLaren im Land der Bahrainischen Team-Eigner. Es ist der 193. Sieg von McLaren in der Formel 1.

Piastri sagt: «Ein perfektes Wochenende, den Grundstein zum Sieg habe ich in der Quali mit der Pole gelegt. Ich freue mich sehr, dass McLaren hier endlich erstmals gewinnen konnte, das macht den Erfolg doppelt süss.»

«Ich bin mächtig stolz auf meine Leistung, ich habe von McLaren einen grandiosen Rennwagen erhalten und das Beste daraus gemacht. Wir hatten all die Jahre hier oft grosse Mühe, aber das ist nun vergessen.»

Nicht alles hat in diesem Rennen geklappt. Kurz vor Schluss erhielt Oscar die Ermahnung, er solle nicht vergessen zu trinken. Piastri im wörtlichsten Sinne trocken: «Wenn das System funktionierte, würde ich das machen.»



Aber das war die einige Panne beim starken Australier. Oscar weiter: «Als das Safety-Car auf die Bahn geschickt wurde, dachte ich – oh, nein. Aber mir gelang ein prima Re-Start. Ich war ohnehin guter Dinge, weil ich wusste, dass wir sehr guten Renn-Speed haben.»



«Das wird heute Nacht eine Höllen-Party, aber ich werde mich früher verabschieden. Wir fahren in wenigen Tagen ja erneut.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,472

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6