Max Verstappen (6.): «Das ist nicht unser Standard»

Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen kämpfte sich im F1-Grand-Prix in Bahrain noch auf Platz 6 vor. Der Niederländer: «Es ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte.» Unter anderem beim Boxenstopp.

Der vierfache Weltmeister Max Verstappen von Red Bull Racing wurde in Bahrain nur Sechster. Und zeigte sich nach dem Rennen frustriert: vom Tempo, vom Auto, von Pannen bei den Boxenstopps und vom Verlauf des Rennens.

Verstappen fasste zusammen: «Das Tempo war sehr schlecht. Und ich habe nicht das Rennen erwartet, was ich am Ende hatte. Es ist so ziemlich alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Das hat es noch ein bisschen schlimmer gemacht.»

In Runde 11 ging Verstappen verhältnismäßig früh zum Stopp, wechselte von Soft auf Hart. Beim Reifenwechsel gab es Probleme mit der Ampel, die weiter Rot anzeigte.

In Runde 20 wurde der Weltmeister von Rookie Kimi Antonelli überholt. Allerdings hatte der die gut funktionierenden Medium-Reifen drauf; Verstappen war auf den langsameren Hart unterwegs, die überhaupt nicht gut funktionierten.

In Runde 27 kam Verstappen dann wieder an die Box, um von den enttäuschenden Hart auf Medium zu gehen. Bitter: Nur fünf Runden später kam das Safety-Car raus und der Rest des Feldes wechselte mit weniger Zeitverlust. Und beim zweiten Stopp hakte es am rechten Vorderreifen, der Stopp dauerte mit vier Sekunden etwa doppelt so lange wie üblich.

Verstappen: «Das waren zwei unterschiedliche Probleme. Das ist nicht unser Standard. Normalerweise sind unsere Boxenstopps gut. Ich weiß nicht, was da passiert ist.»

Nach seinem zweiten Stopp war Verstappen als Letzter rausgekommen, arbeitete sich dann auf den wieder deutlich besser funktionierenden Medium-Reifen vor. Nach der Safety-Car-Phase und diversen Reifenwechseln war er Achter. An den beiden Franzosen Ocon (Haas) und Gasly (Alpine) kam Verstappen noch vorbei – an Gasly kurz vor Schluss in der letzten Runde.

Verstappen bilanzierte: «Unsere Position ist das Maximum gewesen von dem, was wir hätten rausholen können.»

Zu den Problemen mit seinem Auto auf der Strecke in Bahrain sagte der Niederländer: «Reifenabnutzung und Balance sind die Probleme. Und sie werden auf dieser Strecke sogar noch betont. Wenn man keine Balance hat, schlechteres Reifenmanagement, dann ist es schwierig.»

Das Streckenlayout in Jeddah in einer Woche könnte allerdings etwas besser sein, so Verstappen.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,472

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6