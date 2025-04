Norris nach Fehlern: Bahrain-Platz 2 geschenkt?

​WM-Leader Lando Norris hat in Bahrain den dritten Rang herausgefahren, aber daraus könnte sogar ein Doppelsieg hinter Oscar Piastri werden. Dabei musste Norris sogar eine Strafe hinnehmen.

Wir könnten nicht behaupten, dass Lando Norris einen langweiligen Abend erlebt hat: Auto falsch in die Startbox gestellt, dafür eine Fünfsekundenstrafe kassiert, später beinharte Duelle, vor allem mit Charles Leclerc, am Ende kam P3 heraus für den fünffachen GP-Sieger, der seinen 30. GP-Podestplatz erkämpft hat.

Aber daraus könnte an diesem Abend noch Platz 2 werden, denn Mercedes muss bei der Rennleitung antraben. Wegen Problemen mit dem verstellbaren Heckflügel hatte George Russell das obere Element an einer Stelle aktiviert, wo das nicht erlaubt ist. Das müsste eigentlich eine Fünfsekundenstrafe geben. Und damit wäre Norris an Russell vorbei.

Norris erzählt über seinen Grand Prix: «Ich habe meinen Wagen vor dem Start offenbar nicht optimal platziert. Ich hatte an Bord gar nicht den Eindruck, dass der Renner so weit vorne steht. Da ging es nur um ganz wenig. Aber ich konnte leider nichts mehr machen. Zunächst stand ich zu weit hinten, also wollte ich noch ein wenig vorziehen, dabei habe ich es übertrieben. Das ist mir in meiner ganzen Karriere noch nie passiert!»



«Ich bin enttäuscht, dass ich es nicht auf P2 geschafft und McLaren so den Doppelsieg geschenkt habe. Ich bin mir heute selber im Weg gestanden, angefangen mit der Startposition. Durch die Strafe wurde unsere ganze Stategie durcheinander gebracht, ich habe den Eindruck, alles was ich heute tat, warf mich nur zurück. Das gilt auch für die Duelle.»



Kurz nach dem Rennen konnte Norris nicht wissen, ob dieser zweite Platz noch nachgereicht wird, wegen einer Strafe für Russell.



Norris: «Ich habe auch bei den Angriffen zu viele Fehler gemacht, mein Auto einfach nicht gut genug positioniert, ein etwas chaotischer Grand Prix für mich.»



Lando weiter: «Es gibt dennoch viel Positives – wir haben gewonnen, wir hatten guten Renn-Speed, es gab schöne Duelle mit den Ferrari-Piloten. Das hat Spass gemacht.»



Naja, so viel Spass auch wieder nicht: Norris hatte Hamilton neben der Bahn überholt und musste vom Team zurückgepfiffen werden: «Bitte gib Lewis die Position zurück.» Norris nahm einen neuen Anlauf und ging dann endlich an seinem Landsmann vorbei.



«George hat zum Schluss einen guten Job gemacht, die Ellenbogen auszufahren. Respekt auch vor der Leistung von Oscar. Ich für meinen Teil will am kommenden Wochenende eine bessere Leistung zeigen.»



Fazit in Bahrain: Wenn Norris noch länger WM-Leader bleiben will, dann muss er seine Fehlerquote verringern.





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,472

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6