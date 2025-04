Russell: Technikproblem & fast von Norris kassiert

George Russell rettet sich im Formel-1-GP von Bahrain trotz massiver Technikprobleme, einer FIA-Untersuchung und einem starken Lando Norris im Nacken auf Platz 2. Zwischenzeitlich war er vom Display verschwunden.

Technikprobleme, Norris-Attacke und trotzdem hielt Platz! George Russell wurde beim Großen Preis von Bahrain Zweiter – nachdem er zwischenzeitlich sogar einmal von der Zeitentafel verschwunden war.

Bei seiner Fahrt auf Platz 2 hatte der Brite mit riesigen technischen Problemen zu kämpfen. In Runde 38 verschwand er plötzlich vom Timing-Screen wurde als «gestoppt» und auf dem letzten Platz angezeigt. Dabei fuhr er aber in der Realität weiterhin tapfer an Position 2 mit.

Wenig später wurde klar: Das technische Problem war noch umfangreicher, führte sogar zu einer noch andauernden Untersuchung durch den Weltverband FIA.

Russell erzählte nach dem Rennen: «Es sah aus, als wäre alles unter Kontrolle. Und dann hatten wir plötzlich einen Mangel an Brake-by-Wire und auch am Lenkrad hat einiges nicht funktioniert. Es war schwierig, Lando (Norris, 3., Anm.) hinter mir zu halten. Ich glaube, eine Runde mehr, und er hätte mich gehabt.»

Wegen eines möglichen DRS-Vergehens ermittelte die Rennleitung noch gegen Russell. Eine Entscheidung wurde auf nach dem Rennen vertagt.

Wie es dazu kam, erklärte Russell: «Wir hatten einige Fehlfunktionen mit dem DRS. In einer Situation habe ich den Knopf für den Funk betätigt und das DRS ist aufgegangen. Da habe ich aber nicht viel bei gewonnen, das war der Bruchteil einer Sekunde. Wir hatten einige Probleme, aber sind insgesamt sehr glücklich.»

Toto Wolff erklärte bei unseren Kollegen von Sky: «Es ist das FOM-Beacon ausgefallen. Das heißt, wo sich normalerweise das DRS automatisch öffnet, musste man es manuell betätigen.»

Wolff bestätigt die Erklärung von Russell: «Er ist einmal auf den Knopf gekommen und hat es auch sofort wieder geschlossen. Es war keine Performance-Situation, also war ein elektronisches Problem bei der FIA.» Der Wolff-Appell klingt also durch: keine Strafe!

Für Russell ist das gesamte Bahrain-Wochenende ein Auf und Ab und ein Kampf gegen die Widrigkeiten gewesen.

Er hatte sich am Samstag auf Platz 2 qualifiziert, wurde dann aber eine Position zurückgestuft, weil er zu früh wieder in die Fast-Lane eingebogen war. Im Rennen gewann er Platz 2 durch einen schlechten Start von Leclerc schnell zurück. Dann aber die technischen Probleme und Russell musste bis zum Ende noch zittern, dass Norris an ihm vorbeiziehen würde.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +53,472

14. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

16. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

17. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6