Sebastian Vettel glaubt an Red Bull Racing-Wende

Ex-Red Bull Racing-Pilot Sebastian Vettel glaubt daran, dass sein früherer Rennstall das Blatt noch wenden kann – und zieht dabei auch einen Vergleich zur vergangenen Formel-1-Saison 2024. Was der Deutsche meint…

Vier Titel in Serie mit Red Bull Racing – das hat neben Max Verstappen auch schon Sebastian Vettel geschafft.

Der Deutsche organisiert in Kart-Event für Frauen im Motorsport in Saudi-Arabien, sprach im Rahmen der Veranstaltung mit unseren Kollegen von Reuters auch über die aktuelle Lage in der Formel 1. Dort fährt McLaren vorweg, hat aktuell das schnellste Auto – aber bleibt das so?

Vettel: «Natürlich ist Red Bull Racing derzeit nicht besonders stark, aber wenn man nur ein Jahr zurückblickt, haben sie sehr stark begonnen und waren am Ende nicht mehr so stark und haben dennoch gewonnen.» In der Schlussphase der Saison 2024 waren McLaren und Ferrari tonangebend. Die Briten sicherten sich schließlich den Konstrukteurs-Titel – aber Red Bull Racing holte mit Verstappen den Fahrer-Titel.

Vettel zum Kräfteverhältnis über die Saison hinweg: «Ich denke also, dass sich das natürlich ändern kann.»

Vettel holte wie Verstappen mit Red Bull Racing vier WM-Titel in Serie. Vettels Serie endete 2014 mit dem neuen Reglement. Verstappen hat in dieser Saison die Chance, noch einen Titel ranzuhängen – doch aktuell scheint das Auto für den Angriff auf die McLaren nicht schnell genug. Kann sich das im Laufe des Jahres ändern?

Vettel ist der Überzeugung: ja. Der Deutsche: «Es ist nicht so einfach zu beheben, aber insgesamt denke ich, dass sie bei Red Bull Racing wissen, was sie tun.»

Und sagt sogar klar: «Es ist sehr wahrscheinlich oder sogar sehr gut möglich, dass sie das Blatt noch wenden können.» Ex-Red Bull Racing-Pilot Vettel glaubt also an die Wende bei seinem Ex-Team!

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6