F1: Russell-Transponder war «ramponiert und verkohlt»

Im Bahrain-Grand-Prix der Formel 1 letzte Woche hatte Mercedes-Pilot George Russell mit vielen technischen Problemen zu kämpfen. Mercedes verrät nun: Der Timing-Transponder von Russell war komplett ramponiert.

Was für ein Chaos-Rennen war der Bahrain-GP: Strafen, Disqualifikation, Crashs – und Technikprobleme. Mercedes-Pilot George Russell kämpfte nicht nur auf der Strecke gegen Lando Norris (McLaren), sondern auch mit der Technik in seinem eigenen Auto. Die Ursache ist noch nicht ganz geklärt. Nur so viel: Die entsprechenden Bauteile waren völlig verkohlt und ramponiert, so Mercedes.

Was war passiert? In Runde 38 des Bahrain-GP verschwand Russell plötzlich vom Timing-Screen wurde als «gestoppt» und auf dem letzten Platz angezeigt. Dabei fuhr er weiterhin unverändert an Position 2. Ein Problem mit seinem Timing-Transponder. Dadurch wurde auch sein DRS-System in Mitleidenschaft gezogen. Zusätzlich versagte ein Teil seines Bremssystems (das Brake-by-Wire). Krisenmanagement bei 300 km/h für Russell.

Bradley Lord, Team-Repräsentant von Mercedes, verrät im Team-Debrief: Schon nach etwa halber Renndistanz tauchten die ersten Probleme auf. Lord erzählt von der Rückkehr in die Fabrik in England: «Wir sind gerade mit etwa zehn Koffern voller Teile und Gegenstände zurück in die Fabrik gekommen, darunter ein ziemlich ramponierter und verkohlter FOM-Timing-Transponder und einige andere Teile, die mit dem Brake-by-Wire-System zu tun haben. Wir kennen die Ursache noch nicht, aber wir wissen, dass wir den Timing-Transponder kurz vor der Hälfte der Distanz verloren haben.» Von da an also keine Signale mehr von Russell. Warum der Transponder in diesem Zustand war – unklar.

Doch bei den Problemen mit dem Timing blieb es nicht. Lord: «Mit dem Verlust des Zeitmess-Transponders verliert man auch den Teil des Autos, der mit dem DRS-Mechanismus interagiert, also für die Aktivierung des DRS, um zu wissen, ob man innerhalb einer Sekunde oder ein anderes Auto innerhalb einer Sekunde hinter einem ist. Wir mussten daher auf ein Backup-System zurückgreifen. Wir haben mit der FIA gesprochen, die Erlaubnis dazu erhalten und George hat das DRS-System dann im manuellen Modus betrieben.»

Und als wäre das nicht genug, ging das Technik-Chaos noch weiter: «Gleichzeitig hatten wir ein separates, aber paralleles Problem mit dem Brake-by-Wire-System, also der Elektronik, die die Bremskraft zwischen den vorderen und hinteren Bremsen verteilt.» Das habe das Verhalten des Autos beim Bremsen verändert und es «sehr, sehr schwierig zu fahren» gemacht.

Für George Russell kam also allerlei zusammen im Bahrain-GP. Wegen des DRS-Problems wurde zwischenzeitlich auch noch von der FIA ermittelt. Am Ende bekam Russell aber keine Strafe – konnte stattdessen sogar knapp Platz 2 gegen Norris verteidigen.

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6