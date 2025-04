Yuki Tsunoda: Was ihm Max Verstappen voraus hat

​Yuki Tsunoda hat beim Formel-1-GP von Bahrain mit Rang 9 seine ersten WM-Punkte mit Red Bull Racing eingefahren. De 24-jährige Japaner sagt, was er in Saudi-Arabien anders machen möchte.

Der langjährige Formel-1-Teamchef Eddie Jordan hat das einmal so formuliert: «Der wohl undankbarste Platz in der Königsklasse ist jener neben Max Verstappen – weil es so verdammt schwierig ist, gegen den Kerl gut auszusehen.»

Bislang hatte der heute 27-jährige Niederländer sieben Stallgefährten in der Formel 1: Carlos Sainz bei Toro Rosso, danach bei Red Bull Racing Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson und nun Yuki Tsunoda. Sie mussten gegen Max hartes Brot essen.

Gegen Sainz ging das Quali-Duell noch 12:11 aus, gegen Ricciardo 34:23. Dann aber: 11:1 gegen Gasly, 25:1 gegen Albon, 80:10 gegen Pérez, 2:0 gegen Lawson, 2:0 gegen Tsunoda.



Bei den Renn-Duellen (mit beiden im Ziel) hiess es 12:9 gegen Sainz, 35:22 gegen Ricciardo, 11:1 gegen Gasly, 17:9 gegen Albon, 79:11 gegen Pérez, 1:0 gegen Lawson, 2:0 gegen Tsunoda.



Tsunoda bestätigte, was viele im Fahrerlager vermuten: «Es ist im Rennwagen der Racing Bulls einfacher, ans Limit zu gelangen, als im Red Bull Racing RB21. Schwer zu sagen, wann ich in der Lage sein werde, dass ich das Handling des RB21 komfortabel finde. Grundsätzlich komme ich mit einer Balance zurecht, welche die meisten Fahrer schwierig finden würden.»



«Das Auto der Racing Bulls hat ein erheblich breiteres Nutzfenster. Das bedeutet: Was immer du mit der Abstimmung anstellst, ist die Fahrzeugbalance nie wirklich schlecht. Der RB21 hingegen braucht ein ganz bestimmtes Set-up, um das Beste aus den Reifen zu holen, und es ist echt knifflig, dieses Ideal-Nutzfenster zu treffen.»



«Das ist schon eine gewaltige Umstellung, weil ich vom Auto der Racing Bulls viel weniger ans sorgfältige Aufwärmen der Walzen denken musste. Das ist für mich derzeit der grösste Teil meiner Lernphase.»



«Wenn ich das Auto besser verstehe, dann kann ich auch mehr Vertrauen in den Rennwagen fassen. So etwas kommt nur mit mehr Erfahrung, und das geht nicht ratz-fatz. Ich will auf den Erfahrungen von Bahrain aufbauen und bei der Abstimmung mehr versuchen. Das wird mal in die richtige Richtung gehen und auch mal in die falsche.»



«Ich will nichts überstürzen, sondern einfach von Rennwochenende zu Rennwochenende Fortschritte erzielen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6