Mekies: Was hinter Lawsons Platz 16 in Bahrain steckt

Hinter dieser kleinen Steigerung steckte mehr, als auf den ersten Blick erkennbar war: Racing Bulls-Pilot Liam Lawson kletterte in Bahrain nur eine Position hoch – doch das macht Hoffnung für den F1-GP in Saudi-Arabien.

In Positionen war es nur ein kleiner Schritt nach vorne für Liam Lawson – sein Teamchef sagt jedoch, dass der nicht sichtbare Fortschritt für den Racing Bulls-Piloten um einiges größer war: Liam Lawson fuhr in seinem ersten Rennen für die Racing Bulls in Japan vor zwei Wochen auf Platz 17, eine Woche später in Bahrain dann auf Platz 16. Klingt nicht viel – aber es steckt mehr dahinter…

Racing Bulls-Teamchef Laurent Mekies über seinen Schützling Lawson: «Es mag auf den Zeitenlisten nicht so erkennbar gewesen sein, aber er hat einen riesigen Fortschritt gemacht im Vergleich zu Japan. Das Tempo ist da und baut sich Schritt für Schritt auf. Ich freue mich darauf, wenn wir in Saudi-Arabien hoffentlich alles richtig zusammenpuzzeln können.»

Zwar wurde Lawson in Bahrain nur Sechzehnter, doch sein Rennen war, vorsichtig gesagt, alles andere als ereignislos: Für eine Kollision mit Stroll und eine mit Hülkenberg sah er jeweils eine Strafe, wurde so nach hinten geworfen.

Lawson sagte nach dem Bahrain-GP: «Ich habe die anderen nicht absichtlich berührt, aber die Rennkommissare haben ihre Entscheidung mit den Strafen getroffen, also müssen wir uns die Vorfälle noch mal anschauen. Es ist schade, dass wir keine Ergebnisse vorweisen können, die zeigen, dass wir als Team nach vorne gekommen sind, denn das Auto war im Qualifying wirklich schnell und wir konnten das nicht zeigen. Das Auto war auch im Rennen schnell, aber von hinten kann man natürlich nur begrenzt etwas ausrichten. Es war einfach ein Rennen, bei dem vieles nicht ganz zusammenpasste.»

Für Lawson war es in Bahrain sein zweites Rennen für die Racing Bulls in dieser Saison. Die ersten beiden GP-Wochenenden fuhr er für Red Bull Racing. Aller guten Dinge sind ja bekanntermaßen drei – insofern dürften Lawson und sein Team in Jeddah am Wochenende auf eine weitere Steigerung in Tempo und Platzierung hoffen…

Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872



Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden



Disqualifiziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen

WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6