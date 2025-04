Minardi: «Piastri perfekt, Norris hat ein Problem»

​Rennstallgründer Giancarlo Minardi (77) ordnet das Formel-1-Geschehen ein nach dem Grand Prix von Bahrain. Der Italiener lobt Sieger Oscar Piastri und macht sich Sorgen um Lando Norris.

Vor 20 Jahren fuhr Minardi in China den letzten Grand Prix, den 340. der Firmenhistorie. Dann wurde aus dem in Faenza ansässigen Rennstall Toro Rosso (inzwischen die Racing Bulls).

Giancarlo Minardi, heute 77 Jahre alt, trat mit seiner Scuderia von 1985 bis 2005 in der Königsklasse an und hat bis heute die Hand am Puls des Formel-1-Geschehens behalten.

In seiner Nachbetrachtung auf der Internetseite des früheren Rennstalls ordnet der Italiener das Geschehen beim Bahrain-GP ein und stellt fest: «Wieder einmal haben wir ein extrem hart umkämpftes Rennen erlebt, in dem Strategien und das Safety-Car entscheidend für den Ausgang waren; ein Grand Prix, der uns mit zahlreichen Überholmanövern unterhielt und einmal mehr zeigte, dass schon der kleinste Fehler, wie Unzulänglichkeiten beim Boxenstopp, ausreicht, um mehrere Positionen zu verlieren.»

«Glückwunsch an Oscar Piastri, den Protagonisten eines perfekten Wochenendes. Er hat seinen 50. GP in der Formel 1 mit der Pole-Position und dem Sieg abgeschlossen. Der Australier bestätigt, dass er sich zu einem kompletten Piloten entwickelt. Er ist für mich der erste Anwärter auf den Titel, wenn man die mentalen Schwierigkeiten von Norris bedenkt. Norris machte sowohl im Qualifying als auch beim Start einige Fehler. Das Auto falsch in die Startbox zu platzieren, hat dazu beigetragen, dass er im Rennen hinter George Russell ins Ziel gekommen ist.»



«Die Kräfteverhältnisse im Feld werden immer klarer: McLaren beherrscht diese Weltmeisterschaft zunehmend, vor einem soliden Mercedes und einem anständigen Ferrari. Zum ersten Mal seit Saisonbeginn beendet Antonelli das Rennen außerhalb der Punkteränge. Sein Überholmanöver gegen den vierfachen Weltmeister Max Verstappen war wunderschön, aber die Safety-Car-Phase hat die Pläne von Mercedes durcheinandergebracht und ihre hervorragende Arbeit mit einer nicht ganz perfekten Strategie zunichte gemacht.»

«In Bahrain sahen wir einen Red Bull Racing, das mehr zu kämpfen hatte, obwohl das Team es schaffte, mit beiden Autos in die Punkteränge zu kommen. Wahrscheinlich ein fast unverhofftes Ergebnis, angesichts der Probleme zu Beginn des Wochenendes.»







Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6