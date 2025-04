Nico Hülkenberg: Hoffnung für die Sauber-Fans

​Der Deutsche Nico Hülkenberg tritt zum vierten Mal in Saudi-Arabien an, 2024 wurde er mit Haas Zehnter. Will er beim Formel-1-Lauf 2025 in die Top-Ten kommen, muss sich der Sauber-Fahrer strecken.

Sauber-Pilot Nico Hülkenberg kann beim Grand Prix von Saudi-Arabien seine ganze Erfahrung in die Waagschale legen – dieser Kurs erlaubt keine Fehler und belohnt kühlen Kopf und umsichtiges Handeln. Ein toller Grund-Speed und tüchtig Eier können auch nicht schaden.

Hülki bringt damit alles mit, was es braucht, um in Jeddah ein gutes Ergebnis zu erobern – bis auf ein konkurrenzfähigeres Auto. Nico macht den Sauber-Fans aber Hoffnung: «Das Streckenlayout sollte unserem C45 besser liegen als zuletzt in Bahrain. Um hier konkurrenzfähig zu sein, müssen wir sicherstellen, dass wir von Anfang an alles richtig machen. Wir werden uns darauf konzentrieren, das Setup auf den Punkt zu bringen und eine Fahrzeugbalance zu finden, die wir brauchen, um in jeder Sitzung schnell zu sein.»

Wieso glaubt Hülkenberg, dass der C45 hier wettbewerbsfähiger ist ist eine Woche vorher? Nico auf diese Frage von SPEEDWEEK.com: «Das basiert auf meinen Eindrücken vom Auto aus den ersten vier GP-Wochenenden. Die Kurven sind schnell und fliessend, das schmeckt diesem Wagen besser, als der Stop and go-Charakter von Bahrain.»



«Jeddah ist als Herausforderung bekannt – der Kurs ist schnell, eng und lässt so gut wie keinen Raum für Fehler. Es geht darum, fokussiert zu bleiben, sich an die durch die Hitze veränderten Streckenbedingungen anzupassen und sicherzustellen, dass wir uns in eine Position bringen, um alle Chancen zu nutzen, die sich uns bieten.»



Nach dem Rennen von Bahrain kam dicke Post der Regelhüter vom Autosport-Weltverband FIA – der Wagen von Hülkenberg musste aus der Wertung genommen werden, weil die Bodenplatte zu sehr abgeschliffen war. Nico: «Die Margen sind klein. Ich würde nicht sagen, dass wir da auf dünnem Eis waren, aber der Wind hatte zugenommen, vor allem als Gegenwind bei Start und Ziel. Das drückt den Wagen eher auf den Boden, und das Ergebnis ist mehr Abnutzung des Bodens.»



Der Sauber-Rennstall hat in Jeddah erst einmal punkten können – als der Italiener Antonio Giovinazzi bei der GP-Premiere 2021 hier Neunter wurde, nach einem Rennen voller Zwischenfälle.



Nico fügt im Fahrerlager des Jeddah International Circuit hinzu: «Wir waren in Bahrain nicht stark genug für die Top-Ten. Aber wir sind nicht weit von Punkten entfernt. Wir müssen es nur schaffen, alle Aspekte auf den Punkt zu bringen – Balance, Reifen-Management, Rennstrategie, Reifenwechsel. Es fehlt immer etwas, das ist auch streckenspezifisch.»



«Diese Strecke hier ist der Hammer. Wie schnell dieses Kurven sind, viele davon nicht einsehbar. Ich weiss noch, wie ich vor einem Jahr in Q1 ausschied und im ersten Sektor leider Zuschauer wurde. Aber es war überaus eindrucksvoll, den Autos zuzusehen.»





Bahrain-GP, Bahrain International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35:39,435 h

02. George Russell (GB), Mercedes, + 15,499 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +16,273

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,679

05. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +27,993

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +34,395

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +36,002

08. Esteban Ocon (F), Haas, +44,244

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +45,061

10. Oliver Bearman (GB), Haas, +47,594

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +48,016

12. Alex Albon (T), Williams, +48,839

13. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +56,314

14. Jack Doohan (AUS), Alpine, +57,806

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +60,340

16. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +64,435

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +65,489

18. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, +66,872

Out

Carlos Sainz (E), Williams, Unfallschaden

Disqualifziert

Nico Hülkenberg (D), Sauber, Bodenplatte zu stark abgeschliffen





WM-Stand (nach 4 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Norris 77 Punkte

02. Piastri 74

03. Verstappen 69

04. Russell 63

05. Leclerc 32

06. Antonelli 30

07. Hamilton 25

08. Albon 18

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 4

16. Sainz 1

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 151 Punkte

02. Mercedes 93

03. Red Bull Racing 71

04. Ferrari 57

05. Haas 20

06. Williams 19

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 7

09. Alpine 6

10. Sauber 6