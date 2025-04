Lewis Hamilton/Ferrari: Schock-Aussage vor der Quali

​Ferrari-Superstar Lewis Hamilton hat beim zweiten Formel-1-Training in Jeddah nur Platz 13 erreicht. Der 40-jährige Engländer ist nicht sehr optimistisch, was seine Chancen in der Qualifikation angeht.

Und wieder kommt Lewis Hamilton mit seinem Ferrari nicht in die Hufe: Nur Rang 13 im zweiten freien Training zum Formel-1-GP von Saudi-Arabien, sein Rückstand auf Charles Leclerc (Vierter) – happige sechs Zehntelsekunden.

Der siebenfache Formel-1-Weltmeister, im Anschluss ans Rennen von Bahrain noch voller Tatendrang, nach einem kampfstarken fünften Platz, wirkt nun ernüchtert, seine Aussage vor dem Abschlusstraining auf dem Jeddah Corniche Circuit ist für die treuen Tifosi ein Schock: «Ich muss sehen, wie ich es in die Top-Ten schaffen kann.»

Moment mal, was? Lewis erklärt die deprimierende Vorhersage so: «Das grösste Problem besteht darin, die Reifen zum Arbeiten zu bringen. Das hat nichts mit dem Team zu tun, das ist alleine eine Sache mit den Walzen.»



Um genau zu sein, tun sich die Ferrari-Fahrer schwer, mit den weichen Reifen (rot markiert) eine markante Zeitverbesserung zu erreichen, gemessen an den mittelharten Walzen (gelb markiert). Der Monegasse Leclerc etwa war mit Abstand der schnellste Mann auf den mittelharten Reifen, aber dann kam wenig mehr.



Speed in der Quali, früher «eine Superkraft von Lewis» (David Coulthard), ist zu einer Schwäche geworden. George Russell war 2024 bei Mercedes der bessere Qualifyer als Hamilton, und auch dieses Jahr zieht Hamilton gegen seinen Stallgefährten Leclerc den Kürzeren, wie diese kurze Quali-Übersicht zeigt (ohne Sprint China).



Australien

Leclerc: 7.

Hamilton: 8.



China

Leclerc: 6.

Hamilton: 5.



Japan

Leclerc: 4.

Hamilton: 8.



Bahrain

Leclerc: 2.

Hamilton: 9.



Wie geht das nun weiter hier an der Roten See? Hamilton sagt, mit Augenzwinkern: «Normalerweise bin ich am Samstag weniger gut als am Freitag, aber von meiner Position aus kann es ja kaum noch weiter nach hinten gehen. Ich hoffe, wir haben die richtigen Veränderungen vorgenommen an der Abstimmung.»



«Einiges am Set-up hat sich am Freitag eigentlich ganz gut angefühlt, aber mit den weichen Reifen kam einfach kein Fortschritt.»







2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck





1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038