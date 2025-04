FP3 Jeddah: McLaren dominant, Hamilton nur P12

Im dritten und letzten Training vor dem Formel-1-GP von Saudi-Arabien in Jeddah beweisen die McLaren erneut ihre Dominanz, sind der Konkurrenz sechs Zehntel voraus. Lewis Hamilton wird nur Zwölftschnellster.

McLaren ist für die Konkurrenz aktuell einfach nicht zu packen! Lando Norris und Oscar Piastri sind im Abschlusstraining von Jeddah/Saudi-Arabien dominant, fahren der Konkurrenz locker davon.

Wie schon im FP2 am Vortag sind auch im dritten Training die Bedingungen nicht repräsentativ für die entscheidenden Abendsessions (Quali und Rennen): Mit 29 Grad Lufttemperatur, 52,2 auf dem Asphalt und 66 Prozent Luftfeuchtigkeit ist es deutlich wärmer. Im ersten Training zu ähnlichen Bedingungen hatte es überraschend Pierre Gasly im Alpine auf Rang 1 geschafft. Doch im FP3 sind die ewig Dominanten der Saison 2025 wieder ganz oben.

Nachdem Gabriel Bortoleto mit einem Benzinleck die gesamte zweite Trainingssession verpasst hatte, fährt der Brasilianer am Samstagnachmittag pünktlich als einer der ersten Piloten auf die Strecken. Ebenfalls früh unterwegs (und mutmaßlich also noch mit einer Menge Arbeit) sind die beiden Aston Martin und Jack Doohan im Alpine, wenig später auch die Haas.

Viele Piloten warten noch, unter anderem George Russell und Carlos Sainz gönnen sich einen Snack am Kommandostand, während die Frühstarter für sie die Strecke zurechtfahren. Nach zehn Minuten kommen Isack Hadjar und die Ferrari dazu, nach 13 Minuten die McLaren. Zu diesem Zeitpunkt ist Doohan Hüter der schnellsten Runde (1:29,666 min).

Dann kommt auch Max Verstappen raus – pünktlich zur nächsten Bestzeit: Oscar Piastri liefert eine 1:29,118 min. Nach 20 Minuten ist dann der Weltmeister selbst der Schnellste, toppt die beiden McLaren mit eine 1:29,077, nachdem er erst kurz auf der Strecke war.

Nachdem am Freitag Oscar Piastri mit seinem Trinksystem zu kämpfen hatte, ist es am Samstag Isack Hadjar, der sich über Wasser überall in seinem Helm per Funk beschwert. Und auch gibt es wieder einen Piloten, der eine vom Renndirektor verbotene Zone am Boxengasseneingang überfahren hat: diesmal ist es Jack Doohan. Liam Lawson bekam für dasselbe Vergehen am Vortag eine Verwarnung.

Dann purzeln ab 16:52 Uhr Ortszeit die Rundenzeiten: Erst Charles Leclerc, dann Oscar Piastri und Lando Norris hüpfen in den 1:28er-Bereich, Piastri verbessert sich sogar einmal selbst auf 1:28,470. Bis auf Bortoleto sind zu diesem Zeitpunkt alle auf Soft unterwegs.

Yuki Tsunoda kommt wegen seines Crashs im FP2 erst mit gut 25 Minuten Verspätung auf die Piste. Bei Red Bull Racing entschied man sich, nicht die Curfew für Reparaturen zu brechen.

Nach etwas mehr als einer gefahrenen halben Stunde kommen dann die meisten Piloten in die Garage. Die Schatten sind mittlerweile sehr lang, die Sonne steht sehr tief, die Streckentemperatur liegt bei 47 Grad.

In der Schlussphase dann die nächste Top-Zeiten-Offensive: Die beiden McLaren erreichen erstmals den 1:27er-Bereich – und das mit einer 1:27,513 (Piastri) und 1:27,671 (Norris) mal sowas von locker! Norris verbessert sich sogar noch mal, springt auf 1:27,489.

Auch wenn die Bedingungen beim Training bei Tag nicht repräsentativ sind – dieser Abstand ist dennoch ein Ausrufezeichen und dürfte andeuten: Auch an diesem Wochenende hat McLaren wieder die Nase vorn!

Ferrari-Neuzugang Lewis Hamilton fährt auf Platz 12, ist damit gut vier Zehntel hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc – und am Funk merklich angefressen.

3. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:27,489 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:27,513

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,116

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,334

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,372

06. Alex Albon (T), Williams, 1:28,389

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,570

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:28,625

09. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,670

10. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:28,679

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:28,769

12. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:28,780

13. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:28,861

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:28,888

15. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,898

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:28,989

17. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,220

18. Esteban Ocon (F), Haas, 1:29,336

19. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:29,410

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:29,478

2. Training, Saudi-Arabien

01. Lando Norris (GB), McLaren, 1:28,267 min

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28,430

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,547

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:28,749

05. Carlos Sainz (E), Williams, 1:28,942

06. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:28,963

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:28,973

08. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,106

09. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,193

10. Alex Albon (T), Williams, 1:29,220

11. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,242

12. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:29,306

13. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,371

14. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,488

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,662

16. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:29,754

17. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:29,912

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,007

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:30,019

Out

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Benzinleck

1. Training, Saudi-Arabien

01. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:29,239 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:29,246

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,309

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:29,341

05. Alex Albon (T), Williams, 1:29,606

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:29,618

07. Carlos Sainz (E), Williams, 1:29,779

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, 1:29,815

09. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,818

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, 1:29,821

11. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, 1:29,907

12. Nico Hülkenberg (D), Sauber, 1:29,916

13. Kimi Antonelli (I), Mercedes, 1:29,934

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:29,976

15. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 1:30,011

16. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:30,183

17. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:30,583

18. Oliver Bearman (GB), Haas, 1:30,595

19. Esteban Ocon (F), Haas, 1:31,029

20. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, 1:31,038