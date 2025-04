Vasseur zu Leclerc/Hamilton: «Sie sind Konkurrenten» 19.04.2025 - 17:32 Von Silja Rulle

© Peter Fox/Getty Images Ferrari-Teamchef Fred Vasseur

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur spricht vor dem Formel-1-Grand-Prix in Saudi-Arabien über seine beiden Piloten Lewis Hamilton und Charles Leclerc: Was sie eint – und was die beiden Top-Fahrer zu Konkurrenten macht.