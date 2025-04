Hamilton in der Krise? Das sagt Ferrari-Chef Vasseur

​Formel-1-GP von Saudi-Arabien Endlich der erste GP-Podestplatz 2025 von Ferrari, dank des bärenstarken Charles Leclerc. Aber Lewis Hamilton steckt in einer Krise. Was Ferrari-Teamchef Fred Vasseur dazu meint.

Lewis Hamilton wirkt nach Platz 7 im Grossen Preis von Saudi-Arabien ratlos. Ferrari-Fahrer Charles Leclerc ist im gleichen Auto Dritter geworden, Lewis hingegen nur magerer Siebter, dreissig Sekunden hinter dem Monegassen im Ziel. Mit dem gleichen Auto. Hamilton gibt zu: «Ich weiss nicht, was los ist.»

Wie schätzt Ferrari-Teamchef Fred Vasseur die Lage ein? Der Franzose stellt fest: «Es geht ein wenig auf und ab. Lewis war nicht immer so weit weg von gutem Renn-Speed, aber das muss ich alles erst mit ihm besprechen.»

«Ich glaube, es geht vorrangig um Vertrauen ins Auto und danach auch ums Vertrauen in sich selber, da alles hier für ihn neu ist. Wenn du natürlich am Freitag keinen Dauerlauf fahren kannst, weil du ein Problem mit der Fahrzeugbalance hast, dann kommt im Rennen alles zusammen. Wir haben im Sprint von China ja erlebt, dass Hamilton im Ferrari auch funktionieren kann.»

«Es hat sicher nicht geholfen, dass Hamilton oft in Luftwirbeln von Gegnern feststeckte. Wir müssen da am Ball bleiben und mit ihm weiterarbeiten, ich bin sicher, dass die Ergebnisse kommen.»



«Wir müssen halt in den freien Trainings auch einen besseren Job machen, um dann in der Quali bessere Platzierungen zu erreichen. Alles hängt zusammen. Stehen wir in der Startaufstellung weiter vorne, dann erreichen wir auch bessere Ergebnisse.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6