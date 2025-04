Dr. Helmut Marko: «Strafe für Max Verstappen harsch»

​Die Fünfsekunden-Strafe für Max Verstappen im Saudi-Arabien-GP gibt anhaltend zu reden. Hätte der Weltmeister ohne Strafe das Rennen gewonnen können? Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko glaubt es.

War die Bestrafung von Max Verstappen in Saudi-Arabien gerechtfertigt? Darüber gehen die Meinungen nach dem spannenden Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit auseinander. Klar fanden nach dem Grand Prix Oscar Piastri und Verstappen beide, sie hätten sich in der ersten Kurve nach dem Start korrekt verhalten, und die Kurve hätte ihnen gehört.

Der vierfache Weltmeister Verstappen hat keine Lust, sich auf die Äste hinaus zu lassen: «Ich sage lieber nichts, was mich in Schwierigkeiten bringen könnte.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko muss sich nicht zurückhalten. Der Österreicher sieht den Saudi-Arabien-GP so: «Das Rennen ist am Start verloren gegangen. Ich frage mal – wo bitteschön hätte Max denn hinfahren sollen in dieser Situation. Beim Formel-2-Rennen ist heute das Gleiche passiert, aber da ist es bei Verwarnungen geblieben. Also finde ich die Strafe für Max schon harsch.»



Der Grazer präzisiert: «Zunächst war Piastri vorne, aber im allerletzten Bremsbereich lag wieder Max vorne. Aber letztlich hat Verstappen schon Recht, wenn er sagt – es ist, wie es ist.»



Der Le Mans-Sieger spicht lieber über Positives: «Gut ist, dass unser Auto hier Speed hatte. Aber wir haben wieder gesehen, wie schwierig das Überholen ist. Nach der Strafe ging es eigentlich nur noch darum, den zweiten Platz nach Hause zu fahren.»



So mancher Verstappen-Fans stellt sich die Frage: Wie wäre dieses Rennen verlaufen ohne die Strafe? Dr. Marko: «Max hätte dieses Rennen gewinnen können.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6