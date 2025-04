Hamilton (7.): «In jeder Kurve mit dem Auto gekämpft»

Lewis Hamilton wurde in Saudi-Arabien Siebter

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton strauchelt bei Mercedes, erlebte in Jeddah ein frustrierendes Wochenende. Während sein Teamkollege aufs Podium fuhr, kämpfte Hamilton mit seinem Auto.

Auch in seinem fünften GP mit Ferrari tut sich der frühere Mercedes-Pilot schwer. Platz 7 in Jeddah und mehr als eine halbe Minute hinter seinem Teamkollegen Charles Leclerc.

Hamilton sagte nach dem Rennen: «In jeder Runde, jedes Mal, wenn man um die Strecke fährt, versucht man, sich anzupassen und an dieser bestimmten Stelle zu verbessern. Mir fehlte einfach der Grip, mir fehlte die richtige Balance. Ich habe in jeder Kurve mit dem Auto gekämpft, und nichts, was ich versucht habe, hat funktioniert. Es war schrecklich, hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich bin nur herumgerutscht. Es ist ziemlich schlimm.»

Der Brite schließt nach dem Rennen frustriert: «Aus dem heutigen Tag gibt es nichts Positives mitzunehmen, abgesehen von Charles auf dem Podium, was großartig für das Team ist.»

Gut fürs Team – aber dass mit dem Auto ein Podium möglich ist, nimmt Hamilton nicht gerade Druck von den Schultern. Bis auf einen Sprint-Sieg in China ist die Zeit von Hamilton bei Ferrari bislang eher fruchtlos: Platz 10, eine Disqualifikation, Platz 7, Platz 5 und Platz 7. Und Rang 7 in der WM-Wertung – sieben Punkte hinter seinem Nachfolger bei Mercedes, Kimi Antonelli.

Die Formel 1 hat jetzt eine Woche Pause, ehe dann am 1. Mai in Miami gefahren wird. Eine Chance, einmal alles sacken zu lassen und sich neu zu sortieren? Hamilton: «Ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Das wird keinen Unterschied machen.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6