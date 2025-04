Strafe Max Verstappen: Das sagen die Rennkommissare

​Die Fünfsekunden-Strafe beim Formel-1-Rennen von Saudi-Arabien erhitzt weiter die Gemüter. Aber wie begründen die vier Kommissare des Autosport-Weltverbands FIA eigentlich ihr umstrittenes Urteil?

Die Meinungen über eine Strafe für Max Verstappen gehen weit auseinander. Der Niederländer findet es seltsam, dass er für ein Manöver gegen Oscar Piastri in Kurve 1, kurz nach dem Start zum Grand Prix von Saudi-Arabien, eine Zeitstrafe von fünf Sekunden erhalten hat. «Ich kann mich dort ja schlecht in Luft auflösen.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko hat zu bedenken gegeben, dass es beim Formel-2-Rennen ähnliche Szenen gab, die Fahrer in jenem Lauf kamen mit Verwarnungen davon. Also wieso jetzt eine Strafe, welche die Siegchancen von Verstappen gegen Piastri de facto beendeten?

Am Jeddah Corniche Circuit waren für die FIA diese vier Rennkommissare im Einsatz: Nish Shetty (Singapur), Loic Bacquelaine (Belgien), Enrique Bernoldi (Brasilien) und Hasan Alabdali (Saudi-Arabien).



Sie schreiben zum Urteil gegen Max Verstappen:



«Wir haben sich Messwerte und Bilder angeschaut – von den Daten des Positionierungs-/Signalisierungssystems, Video, Zeitmessung, Telemetrie und von den Bordkameras. Dabei haben wir festgestellt, dass Wagen 81 (Oscar Piastri) seine Vorderachse vor und am Scheitelpunkt von Kurve 1 mindestens neben dem Spiegel von Wagen 1 (Max Verstappen) hatte, als er versuchte, Wagen 1 an der Innenseite zu überholen.»



«Um genau zu sein, war Wagen 81 im Scheitelpunkt neben Wagen 1. Basierend auf den Richtlinien für das Verhalten der Fahrer gehörte die Kurve daher dem Fahrer von Wagen 81, und er hatte das Recht, den angemessenen Platz zu bekommen.»



«Wagen 1 kam daraufhin von der Strecke ab, bog als Führender wieder auf die Bahn ein und verschaffte sich so einen dauerhaften Vorsprung, den er nicht wieder hergab. Er hielt sich vor Wagen 81 und versuchte, diesen Vorteil auszubauen.»



«Normalerweise beträgt die Basisstrafe für das Verlassen der Strecke und die Erlangung eines dauerhaften Vorteils sogar 10 Sekunden. Da es sich jedoch um einen Zwischenfall in der ersten Runde und in Kurve 1 handelte, betrachteten wir dies als mildernden Umstand und verhängten stattdessen eine Zeitstrafe von 5 Sekunden.»





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6