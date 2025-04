Aston Martin: Finstere Alonso-Prognose zu Punkten

Fernando Alonso ist einer der vier Fahrer, die in der Formel-1-Saison 2025 bislang noch ohne Punkte sind. Und der Spanier macht sich keine Illusionen: «Es wird schwierig werden, in diesem Jahr Punkte zu holen.»

Unter den vier Piloten, die in der Saison 2025 noch keine Punkte geholt haben, ist auch Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso. Mit zweimal Platz 11 (einmal davon in Jeddah) schrammte er jeweils knapp an Punkten vorbei. In Bahrain wurde er 15., zweimal konnte er das Rennen nicht beenden. Der Weltmeister von 2005 und 2006 ist 2025 noch ohne Zählbares.

Alonso nach dem Jeddah-Rennen: «Ich habe auf der Strecke alles gegeben. Es war schwer, mit den Autos vor mir mitzuhalten. Wir waren einfach nicht schnell genug.»

Wegen einer nicht im Rennen abgesessenen 10-Sekunden-Strafe für Liam Lawson rutschte Alonso immerhin noch einen Platz hoch: von 12 auf 11 – trotzdem aber außerhalb der Punkte. Alonso: «Platz 11 ist wahrscheinlich die schlechteste Position, die man erreichen kann.» Knapp an den Punkten vorbei.

Stichwort Punkte. Was das angeht, macht Alonso eine finstere Prognose: «Wir müssen uns daran gewöhnen. Es wird schwierig werden, in diesem Jahr Punkte zu holen.»

Der zweimalige Weltmeister macht sich selbst keine Illusionen: «Wir sind heute auch deshalb auf Platz 11, weil Yuki und Gasly in der ersten Runde kollidiert sind und Liam eine 10-Sekunden-Strafe erhielt.» Er bezieht sich auf den Crash von Tsunoda und Gasly sowie die Lawson-Strafe. Alonso: «Sonst wären wir auf Platz 14 gelandet. Aber es liegt noch ein langer Weg vor uns.»

Sein Kollege Lance Stroll steht bei zehn Punkten, fuhr in den ersten beiden Rennen jeweils in die Top-10. Bitter für beide Piloten allerdings: In Jeddah im Qualifying war Aston Martin das einzige Team, das mit beiden Autos langsamer war als im Vorjahr. Während sich alle verbesserten, schien es, als habe man bei Aston Martin Rückschritte gemacht…

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6