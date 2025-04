Toto Wolff: Unsere schlechteste Leistung dieses Jahr 22.04.2025 - 10:42 Von Silja Rulle

© Mercedes-Benz Rookie Kimi Antonelli wurde in Jeddah Sechster

Nach Platz 5 und 6 für Mercedes beim Formel-1-GP in Saudi-Arabien war Mercedes-Teamchef Toto Wolff gar nicht zufrieden, urteilte: «Das war eindeutig unsere schlechteste Leistung in diesem Jahr.» Was das Problem war…