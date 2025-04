George Russell (Mercedes): «Das haben wir verdient»

George Russell unterwegs in Jeddah

Mercedes-Pilot George Russell ging beim Formel-1-Grand-Prix von Saudi-Arabien von Platz 3 ins Rennen, wurde am Ende Fünfter. Danach nannte der Brite zwei Gründe, warum es nicht fürs Podium gereicht hat.

Von Platz 3 gestartet und an Rang 5 ins Ziel gekommen: Für George Russell lief der Samstag in Jeddah erfreulich – der Sonntag dagegen enttäuschend. Der Mercedes-Pilot nennt zwei Gründe, warum es nicht wie erhofft lief – und spielt auf eine kuriose Verdrehung der vergangenen beiden Wochenenden an.

Im Rennen funkte Russell an sein Team, seine Reifen seien «Toast», also knusprig geröstet. Russell hatte mit den Gummis enorm zu kämpfen, vor allem in der zweiten Hälfte des Rennens.

Russell: «Es war echt überraschend. Ich ich hatte wirklich mit überhitzten Reifen zu kämpfen. Am Anfang bin ich mich mit Mühe an den beiden vorderen Fahrern drangeblieben, dann habe ich im zweiten Stint alles gegeben, um dranzubleiben, und plötzlich wurden meine Reifen viel zu heiß, ich bin abgefallen und habe in den letzten sieben, acht Runden eine Sekunde pro Runde verloren.»

Dahin war Startplatz 3 hinter Max Verstappen (Red Bull Racing) und Oscar Piastri (McLaren). Charles Leclerc (Ferrari) fuhr einen starken ersten Stint, holte aus seinen Medium-Reifen alles raus. Und schießlich musste sich Russell auch Lando Norris im zweiten McLaren geschlagen geben.

Russells Fazit: «Platz 5 ist das Ergebnis, das wir verdient haben, aber die Leistung war heute ziemlich enttäuschend.»

Besonders enttäuscht war der Brite, weil die Vorzeichen eigentlich gut aussahen. Russell: «Dieses Wochenende sah wirklich stark aus.» Das Problem aber wohl: «Wir sind im Training keinen wirklichen Long-Run gefahren, daher konnten wir wohl nicht wirklich erkennen, dass wir vielleicht nicht ganz auf dem richtigen Tempo waren oder dass es potenzielle Probleme geben könnte.»

Für den Briten war es zuletzt ein Auf und Ab. Russell: «Es ist interessant, wir hatten nicht erwartet, in Bahrain so gut zu sein, und wir hatten erwartet, hier stärker zu sein, aber es kam genau umgekehrt. Das ist die Natur dieses Sports, und alle arbeiten hart daran, mehr Leistung herauszuholen.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6