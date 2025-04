Max Verstappen (2.): «Müssen mehr Leistung finden»

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wurde in Jeddah knapp Zweiter hinter Oscar Piastri. Trotz Pole und guter Renn-Performance hat er Aufträge für sich und sein Team. Und stellt fest: Die Leistung schwankt.

Obwohl Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen am Sonntag in Jeddah nur knapp am Sieg vorbeischrammte, machte er dennoch klar: Das Team hat noch eine Menge Arbeit vor sich.

Verstappen nach dem Rennen: «Wir müssen insgesamt mehr Leistung finden, vor allem mehr Balance und natürlich mehr Konstanz.»

Und der viermalige Weltmeister stellt fest: «Wir sind nicht auf jeder Strecke gut. Das ist ganz klar. In Bahrain hat uns viel gefehlt. Hier in Jeddah war es sicherlich viel besser. Aber es ist auch ein sehr niedriger Reifenverschleiß und dann erwachen mehr Autos zum Leben. Wir haben also noch Arbeit vor uns, aber zumindest ist es ein vielversprechendes Ergebnis.»

Nach den Trainings in Saudi-Arabien wirkte es gar nicht, als würde Verstappen die Pole und schließlich Platz 2 im Rennen holen. Das Team hat es geschafft, das Auto bis zum Qualifying enorm zu verbessern.

Verstappen: «Insgesamt war es am Ende ein vielversprechendes Wochenende. Wir haben es wirklich geschafft, eine gute Balance oder zumindest eine ordentliche Balance zu finden, und das ist natürlich positiv für uns.»

Verstappen hatte im Rennen eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, kam am Ende 2,8 Sekunden hinter Sieger Oscar Piastri ins Ziel. Zu der Szene sowie der Strafe wollte sich Max Verstappen am Sonntag nicht äußern – weil er eine weitere Strafe befürchtete. Über rein sportliche Themen sprach er aber.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde



Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden

WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Hadjar 5

15. Sainz 5

16. Tsunoda 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6