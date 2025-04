Yuki Tsunoda: So beurteilt er den Crash mit Gasly

​Nur zwei Fahrer konnten den Formel-1-GP von Saudi-Arabien nicht beenden – als Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) den Alpine-Renner von Pierre Gasly wegschubste. Der Japaner ist zerknirscht.

Ein GP-Wochenende, zwei Unfälle von Yuki Tsunoda: Der Japaner hatte seinen Red Bull Racing-Rennwagen schon im dritte Quali-Segment in die Mauer gesetzt, nun im Grand Prix erneut ein Crash, dieses Mal geriet der feurige Japaner mit Pierre Gasly zusammen.

Der Franzose musste seinen kaputten Alpine-Rennwagen noch an Ort und Stelle stehenlassen, Tsunoda schleppte den RB21 zurück an die Box, aber das Auto war zu beschädigt, um das Rennen wieder aufzunehmen.

Und das war in Kurve 4 passiert: Tsunoda kollidierte in der ersten Runde auf dem Jeddah Corniche Circuit ausgerechnet mit seinem ehemaligen AlphaTauri-Teamkollegen Gasly, Yuki berührte mit dem rechten Vorderrad seines Wagens das linke Hinterrad des Franzosen, beide Autos kreiselten in die Pistenbegrenzung.

Der 24-jährige Tsunoda danach: «Ich kann ihm nicht die Schuld geben, es ist ja nicht so, dass er mir absichtlich den Weg abgeschnitten hat. Gleichzeitig ist dies die engste Kurve auf dieser Strecke, und wenn man dort Seite an Seite fährt, wissen wir aus Erfahrung, was in der ersten Runde und mit wenig Reifenhaftung passieren kann.»



«Was mich angeht, so war ich jederzeit in Kontrolle meines Autos. Ich kam nicht mit Speed-Überschuss daher, der Wagen wischte mir nicht weg. Ich habe mein Möglichstes getan, um die Berührung zu vermeiden, aber leider war das nicht möglich. Beim nächsten Mal sollten wir beide ein wenig vorsichtiger sein.»



Gasly meint: «Yuki steckte hinter Carlos fest, ich hatte einen guten Lauf und griff an. Ich versuchte, ihm so viel Raum als möglich zu geben, aber da war nun mal zu wenig Platz. Er hatte wohl leichtes Untersteuern und ist in meinen Wagen hineingerutscht. Es war ein klassischer Rennzwischenfall, wie er in einer ersten Runde passieren kann.»



Die FIA-Rennkommissare untersuchten die Szene, konnten aber keine exakte Schuld zuweisen und sahen von einer Strafe ab.





Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6