Selbstkritik von Lando Norris: Stärke oder Schwäche?

Lando Norris geht immer hart mit sich selbst ins Gericht. Manch GP-Beobachter hat dies schon als Schwäche des McLaren-Piloten bemängelt. Er selbst weiss aber: Die selbstkritische Haltung hat auch Vorteile.

Wenn Lando Norris einen Fehler macht, dann übt sich der Brite auch öffentlich in Selbstkritik. Das wurde von mach Experten als Schwäche ausgelegt. Doch Norris selbst beteuert: Er weiss seinen Hang zur Selbstkritik positiv zu nutzen.

Im Gespräch mit «Formula1.com» sagt der McLaren-Star: «Ich war immer sehr hart zu mir selbst, denn ich war nie hart zu anderen... Ich war nie hart zu meinem Team, meinen Mechanikern, bei meinem Urteil über das Auto oder über die Fahrzeugabstimmung. Ich habe immer mehr an mir selbst gearbeitet, als ich jemals jemandem die Schuld gegeben habe, und das hat mich zu der Person gemacht, die ich bin.»

Und Norris betont: «Ich denke, das hat Vor- und Nachteile... Das war zu grossen Teilen gut, weil ich dadurch an mir selbst arbeiten musste, und ich glaube, ich bin sehr gut darin, mich selbst zu verstehen und herauszufinden, warum dies gut war und jenes nicht.»

Gleichzeitig räumt der 25-Jährige ein: «Aber es gibt auch die negative Seite, wenn man manchmal zu negativ mit sich selbst umgeht und sich in diese kleine, böse Welt begibt.» Und er stellt klar: «Ich habe gelernt, es auf eine gute Art und Weise zu nutzen, und vor allem im letzten halben Jahr habe ich versucht, es zu optimieren und dadurch besser zu werden - anstatt es mich auf eine negative Art und Weise beeinflussen zu lassen. Es geht eher darum, wie man es in etwas Positives verwandeln kann. Das ist etwas, was ich bis vor etwa einem Jahr nicht gut konnte.»

Er sei nun in bester Verfassung – sowohl in der Formel 1 als auch im Privatleben, erzählt der fünffache GP-Sieger. «Ich weiss, dass ich Fehler machen und mich selbst enttäuschen werde. Gleichzeitig bin ich aufgeregt und zuversichtlich, dass ich jedes Wochenende einen guten Job machen kann.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6