Toto Wolff: Zuversicht für Miami nach Saudi-Frust

Nach dem jüngsten Formel-1-Kräftemessen in Jeddah bezeichnete Mercedes-Teamchef Toto Wolff den GP-Auftritt seiner Mannschaft als schlechteste Leistung in diesem Jahr. Dennoch blickt er zuversichtlich auf Miami.

Mit Blick auf die Punkteauswertung war das Saudi-Wochenende für Mercedes gar nicht so schlecht. Wie schon in den beiden vorangegangenen Kräftemessen in Japan und Bahrain holten George Russell und Kimi Antonelli insgesamt 18 frische WM-Zähler. Zufrieden war Toto Wolff dennoch nicht. Denn das Team-Oberhaupt hatte mit einem besseren Ergebnis gerechnet.

Schliesslich durfte Russell von Startplatz 3 in den fünften GP des Jahres steigen, die Ziellinie kreuzte er aber als Fünfter. Sein Teamkollege fuhr von Platz 5 los – und kam als Sechster ins Ziel. «Das war eindeutig die schlechteste Leistung in diesem Jahr», hielt der Teamchef nach dem Rennen auf dem Jeddah Corniche Circuit fest. Und er gestand: Das war ein frustrierender GP.

Mühe bereiteten die hohen Temperaturen, die das Tempo negativ beeinflussten. Die Blasenbildung der Reifen war ein Problem, das sich die Ingenieure der Sternmarke gleich nach dem Rennen noch nicht erklären konnten. Das hat sich mittlerweile geändert, denn Wolff blickt zuversichtlich auf die anstehende WM-Runde in Miami.

Der Wiener erklärt: «Der Grosse Preis von Saudi-Arabien war eine grössere Herausforderung als die bisherigen Rennen. In Miami erwarten uns erneut hohe Temperaturen und die gleichen Reifenmischungen wie in Jeddah. Dort haben wir viele Erkenntnisse gewonnen, die wir in dieses Wochenende mitnehmen und hier umsetzen können. Deshalb sind wir zuversichtlich, dass wir wieder konkurrenzfähiger sein werden.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6