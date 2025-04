Vowles' Verstappen-Aussage: Klare Antwort von Steiner

Williams-Teamchef James Vowles warnte kürzlich vor einer Verpflichtung von Max Verstappen, weil diese mit Nachteilen verbunden wäre. Ex-Teamchef Günther Steiner hat eine klare Antwort auf diese Kritik.

Den Speed von Champion Max Verstappen stellt keiner in Frage: Der Red Bull Racing-Star, der die letzten vier Jahre die WM-Krone erobert hat, bewies schon etliche Male, wie talentiert und schnell er ist und dass er auch in einem Auto, das nicht das schnellste im Feld ist, Siege und Titel einfahren kann.

Das weiss auch James Vowles, der unlängst seinen früheren Brötchengeber vor einer Verpflichtung des Niederländers gewarnt hat – auch wenn diese nicht zur Diskussion steht, wie selbst Mercedes-Teamchef Toto Wolff betont hat.

Vowles räumte ein, dass die Qualitäten des Niederländers unbestritten sind. Gleichzeitig mahnte er aber: «Eine Verpflichtung würde aber auch Nachteile mit sich bringen.» Und Mercedes verfüge mit George Russell und Kimi Antonelli über zwei Fahrer, mit denen das Team gut für die Zukunft aufgestellt sei.

Der frühere Haas-Teamchef Günther Steiner wurde zu diesen Aussagen befragt. Im «the Red Flags»-Podcast erklärte er: «Ich denke, jeder, der die WM gewinnen will, kann mit diesen Nachteilen leben. Man schaue sich nur an, was Max im Red Bull Racing-Renner anstellt. Er sitzt derzeit sicherlich nicht im schnellsten Auto, dennoch liefert er ab. In Bahrain war er nicht glücklich mit dem Auto, aber beim nächsten Rennen war er wieder dabei und schaffte es trotz einer ungerechtfertigten Strafe als Zweiter ins Ziel.»

Verstappen bringe auch viele Vorteile, stellte Steiner klar, und erklärte spitz: «Max ist sehr schnell – nur falls James Vowles das noch nicht herausgefunden hat – Max ist unglaublich schnell.» Deshalb würde er es auch in Kauf nehmen, sich von Max Verstappens Manager Raymond Vermeulen anschreien zu lassen, wenn es nicht wie gewünscht läuft, beteuerte der Südtiroler. «Als Boss musst du das hinnehmen, Klar war er nicht glücklich, wer war das bei Red Bull Racing nach dem Bahrain-Rennen.» Dass sich das Verstappen-Lager nicht damit abfindet, sei ein weiterer Vorteil, so Steiner. «Das würde ich nicht negativ bewerten», sagt der 60-Jährige.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6