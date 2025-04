Lando Norris: Miami-Vorbereitung im Simulator

In Miami feierte Lando Norris im vergangenen Jahr seinen ersten GP-Sieg. Der McLaren-Star hofft auf eine Wiederholung in diesem Jahr. Aber auch sein Teamkollege Oscar Piastri hat sich viel vorgenommen.

Für Lando Norris ist das Rennen in Miami ein besonderer Termin im WM-Kalender. Denn auf dem Strassenkurs am Hard Rock-Stadion feierte der 25-Jährige im vergangenen Jahr seinen ersten GP-Triumph., nachdem er den WM-Lauf am Sonntag von Startplatz 5 in Angriff genommen hatte. Sein Teamkollege Oscar Piastri fuhr neben ihm aus der dritten Startreihe los, schaffte es aber nur als Dreizehnter über die Ziellinie.

Dennoch hofft der Australier auf eine Wiederholung seines Sieges beim jüngsten Rennen in Saudi-Arabien. Denn damit konnte der 24-Jährige nicht nur die WM-Führung übernehmen. In der Liste der GP-Siege zog er mit dem insgesamt fünften Triumph auch mit seinem Teamkollegen Gleichziehen, der mit zehn WM-Zählern Rückstand auf dem zweiten Tabellenrang weilt.

«Ich freue mich sehr, in Miami wieder im Auto zu sitzen und ich werde alles geben, um ein weiteres starkes Rennwochenende zu erleben, bevor wir in die Europa-Saison starten», erklärt Piastri vor der sechsten WM-Runde. «Ich liebe diese Stadt», sagt er über Miami. «Die Atmosphäre und die Leute sind super und ich mag auch die Strecke.»

«Ausserdem erwartet uns ein Sprint-Wochenende, das heisst, es werden sich noch mehr Chancen als üblich ergeben, den Schwung von Jeddah mitzunehmen», weiss der WM-Leader.

Auch bei Teamkollege Norris ist die Vorfreude gross. Der Brite sagt: «Es war schön, die Batterien nach den drei aufeinanderfolgenden Rennwochenenden wieder aufladen zu können. Aber nun freue ich mich, wieder ins Auto zu steigen – ganz speziell in Miami, wo ich mein erstes Formel-1-Rennen gewonnen habe. Deshalb ist das ein ganz besonderer Ort für mich.»

«Die Fans sorgen für eine grossartige Atmosphäre, und ich freue mich schon darauf, viele orangene T-Shirts und Kappen auf den Tribünen zu sehen», ergänzte der Rennfahrer aus Bristol, der sich im Formel-1-Werk des britischen Rennstalls auf den Einsatz vorbereitet hat.

«Ich war in der vergangenen Woche mit dem Team im McLaren Technology Centre, um mich im Simulator auf Miami vorzubereiten», erzählt Norris, der auch betont: «Uns erwartet wieder ein Wochenende im Sprint-Format, und das heisst, dass wir um noch mehr Punkte als sonst kämpfen können. Das sollte ein weiteres gutes Wochenende für uns werden.»

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6