Carlos Sainz: McLaren-Rückkehr nicht ausgeschlossen

Sollte einer der beiden aktuellen McLaren-Stars Oscar Piastri und Lando Norris das Weltmeister-Team verlassen, schliesst CEO Zak Brown die Rückkehr von Carlos Sainz zum Rennstall aus Woking nicht aus.

Gleich vorweg: Die beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris verfügen über langjährige Verträge mit dem Team-Weltmeister. Und einen Grund, dem aktuellen Brötchengeber den Rücken zu kehren, gibt es derzeit nicht. Denn der Papaya-Renner aus Woking ist derzeit das Mass aller Dinge. Piastri und Norris belegen denn. auch die beiden ersten Plätze in der WM-Tabelle.

Dennoch hat McLaren-CEO die Rückkehr eines früheren Schützlings nicht ausgeschlossen: Im Gespräch mit «Marca» erklärt der Amerikaner auf die Frage, ob Carlos Sainz eine Option wäre, sollte sich einer der beiden heutigen Stammfahrer verabschieden: «Sollten wir ein Cockpit zu besetzen haben, gehört Carlos sicherlich zu den Kandidaten, die in Frage kommen.»

«Aber aktuell haben wir sowohl Lando als auch Oscar für mehrere Jahre noch unter Vertrag. Sollte sich die Situation aber aus welchem Grund auch immer verändern und Carlos dann verfügbar sein – ich habe seine Telefonnummer in meinem Adressbuch gespeichert», betonte Brown, der auch die Qualitäten des heutigen Williams-Piloten herausstreicht.

Über den Rennfahrer aus Madrid, der 2019 und 2020 für McLaren auf Punktejagd ging, bevor er zu Ferrari wechselte, sagt das Team-Oberhaupt: «Carlos war überragend, als er bei uns war, er ist ein guter Freund und ein grossartiger Fahrer.» Und mit Blick auf die schwierige Entscheidung, die Ferrari angesichts der Verfügbarkeit von Lewis Hamilton treffen musste, erklärte er: «Zum Glück musste ich diese Entscheidung nicht treffen.»

Sainz musste den ältesten Rennstall der Welt nach der vergangenen Saison verlassen, weil die Teamverantwortlichen in Maranello den siebenfachen Weltmeister unter Vertrag genommen haben. Er liess sich bei der Entscheidung, wie seine GP-Karriere weitergehen soll, lange Zeit. Schliesslich entschied er sich für das Williams-Team, dem er zu altem Glanz verhelfen will.

Die bisherige Punkte-Ausbeute von Sainz fiel jedoch bescheiden aus. Mit dem zehnten Platz im China-GP und Rang 8 beim jüngsten Kräftemessen in Saudi-Arabien sammelte der 30-Jährige bisher nur fünf WM-Zähler. Damit belegt der vierfache GP-Sieger den 15. Zwischenrang in der WM-Wertung. Sein Teamkollege Alex Albon hat bereits 20 Punkte gesammelt und reist als WM-Achter zum nächsten Kräftemessen in Miami.

Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:21:06,758 h

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, + 2,843 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,104

04. Lando Norris (GB), McLaren, +9,196

05. George Russell (GB), Mercedes, +27,236

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +34,688

07. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +39,073

08. Carlos Sainz (E), Williams, +64,630

09. Alex Albon (T), Williams, +66,515

10. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, 67,091

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +75,917

12. Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, +78,451

13. Oliver Bearman (GB), Haas, +79,194

14. Esteban Ocon (F), Haas, +99,723

15. Nico Hülkenberg (D), Sauber, + 1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 1 Runde

17. Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, + 1 Runde

18. Jack Doohan (AUS), Alpine, + 1 Runde

Out

Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, Unfallschaden

Pierre Gasly (F), Alpine, Unfallschaden





WM-Stand (nach 5 von 24 Grands Prix und 1 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 99 Punkte

02. Norris 89

03. Verstappen 87

04. Russell 73

05. Leclerc 47

06. Antonelli 38

07. Hamilton 31

08. Albon 20

09. Ocon 14

08. Stroll 10

11. Gasly 6

12. Hülkenberg 6

13. Bearman 6

14. Tsunoda 5

15. Hadjar 5

16. Sainz 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0

Konstrukteurspokal

01. McLaren 188 Punkte

02. Mercedes 111

03. Red Bull Racing 89

04. Ferrari 78

05. Williams 25

06. Haas 20

07. Aston Martin 10

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 6

10. Sauber 6