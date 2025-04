Sergio Pérez: Was für sein F1-Comeback spricht

Sergio Pérez hat im vergangenen Jahr sein vorerst letztes Rennen für Red Bull Racing bestritten. Der Mexikaner schliesst eine Formel-1-Rückkehr nicht aus – und wird von einem gelobt, der seine Qualitäten gut kennt.

Beim letztjährigen Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi bestritt Sergio Pérez seinen 281. und vorerst letzten Grand Prix. Danach musste er sein Cockpit im Red Bull Racing Team für Liam Lawson räumen, der vor dem Japan-GP ins Racing Bulls Team versetzt und durch Yuki Tsunoda ersetzt wurde. Pérez selbst tauchte erst einmal ab.

Bei seinem ersten Auftritt seit dem Formel-1-Abschied schloss der Rennfahrer aus Guadalajara eine Rückkehr in die Königsklasse nicht aus. In einer Pressekonferenz erklärte er zu Jahresbeginn: «Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob ich in die Formel 1 zurückkehren werde.»



Seitdem wurde «Checo» Pérez immer wieder mit Formel-1-Neueinsteiger Cadillac in Verbindung gebracht. Das amerikanische Team wird ab 2026 in der GP-Startaufstellung stehen. Und der langjährige Red Bull Racing-Sportdirektor Jonathan Wheatley, der nun als Teamchef des Sauber-Teams wirkt, ist sich sicher, dass sich der Mexikaner gut anstellen würde.

«Ich denke, er ist durchaus in der Lage, sich schnell in einem neuen Team einzugewöhnen», sagt der Brite gegenüber «Formula.Hu». «Checo hatte im vergangenen Jahr einen der schwierigsten Plätze in der Formel 1. Er musste sich neben Max Verstappen behaupten, und wer gegen einen solchen Fahrer antritt, stellt sich immer wieder in Frage.»

«Rückblickend hatte er immer etwas mehr Schwierigkeiten mit dem Auto als Max, und ich war immer wieder beeindruckt, wie er nach jedem Rückschlag wieder gestärkt zurückgekommen ist. Er kann sich unglaublich gut wieder aufbauen, und ich finde auch, dass er auf eine sehr gute Art mit dem Team umgeht, das gut auf ihn reagiert», schwärmt Wheatley.

Auch sei das technische Verständnis des 35-Jährigen gut, so der 57-Jährige. «Ich hatte immer den Eindruck, dass seine Erklärungen an die Ingenieure, wie sich das Auto verhält, sehr klar und einfach zu verstehen waren», verrät er, und ergänzt: «Er ist sehr professionell, talentiert und natürlich schnell. Und es ist eine Freude, mit ihm zu arbeiten.»

