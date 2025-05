Max Verstappen und Kelly Piquet sind Eltern!

Red Bull Racing-Star Max Verstappen und seine Freundin Kelly Piquet sind Eltern einer kleinen Tochter geworden. Das teilte das Paar am heutigen Freitag mit. Für Verstappen ist es das erste Kind.

Süße Neuigkeiten aus dem Hause Verstappen/Piquet! Der vierfache Formel-1-Champion Max Verstappen und seine Partnerin Kelly Piquet sind Eltern geworden. Das teilte das Paar auf ihren Social-Media-Kanälen mit.

«Willkommen auf dieser Welt, süsse Lily. Unsere Herzen sind voller denn je – du bist unser grösstes Geschenk. Wir lieben dich so sehr», teilt Kelly Piquet auf Instagram mit. Papa Max war bei der Geburt offenbar dabei, denn auf einem Bild ist er zusammen mit Mutter und Kind zu sehen.

Für den Red Bull Racing-Piloten Verstappen ist es das erste Baby, für seine Freundin Kelly bereits das zweite Kind. Im Sommer 2019 kam Kellys Tochter Penelope auf die Welt. Ihr Vater ist der ehemalige Formel-1-Pilot Daniil Kvyat. Nun hat Penelope ein kleines Geschwisterchen bekommen.

Am 6. Dezember 2024 hatten Piquet und Verstappen bekanntgegeben, dass sie Eltern werden. Der Red Bull Racing-Star reiste später als gewöhnlich nach Miami, um bei der Geburt dabeisein zu können. Deshalb hatte er am gestrigen Donnerstag alle Medientermine abgesagt. Nach dem Rennen ist eine Woche Pause und Zeit für die Familie, bis in Imola gefahren wird.

Eine Herausforderung für jede junge Familie. Aber das Power-Pärchen hat bereits viel Reise- und Renn-Erfahrung, beide Elternteile sind mit dem Rennzirkus seit Jahren vertraut.

Der kleine Verstappen-Piquet-Nachwuchs hat ohnehin jede Menge Benzin im Blut: Papa Max bringt vier WM-Titel mit in die Familie, Kellys Papa Nelson Piquet drei. Und Max Verstappens Vater Jos fuhr 107 Grands Prix.

Und bei seinem nächsten Renneinsatz hat Max Verstappen einen ganz besonderen Fan mehr!