F1-Veteran Jenson Button: Opfer von Dieben in London

Der frühere Formel-1-Pilot Jenson Button und seine Frau Brittny sind im Februar in London bestohlen worden. Die Diebe nahmen ein Gepäckstück mit Luxusgütern im Wert von rund 300.000 Euro mit.

Der Raub ereignete sich im Februar bei helllichtem Tag, als Jenson Button und seine Gattin Brittny von einer Reise, die sie zum Valentinstag unternommen hatten, nach London zurückkehrten. Ausserhalb der St. Pancras Station waren die Buttons gerade dabei, ihr Gepäck in ein Fahrzeug zu laden, als sie bemerkten: Ein Gepäckstück von Brittny mit Designer-Handtaschen, Schmuck und Andenken war verschwunden.

Im Gespräch mit der «Daily Mail» erzählte die Frau des Weltmeisters von 2009: «Ich war schockiert, wie unsicher sich alles anfühlte, da waren so viele Leute und alles war so chaotisch.» Jenson habe sie gebeten, ins Auto zu steigen, während er zusammen mit dem Chauffeur das Auto belud. Dabei kam das Handgepäckstück abhanden.

«Er stand mit dem Rücken zu meinem Gepäck und ein Typ kam da einfach vorbei und hat ihn mitgenommen. Wir haben nichts davon bemerkt. Also haben sie uns wahrscheinlich beobachtet. Wir hatten keine Ahnung, bis Jenson fragte: ‚Warte, wo ist deine Tasche?‘ Er rannte los, doch der Dieb war schon weg», schilderte Brittny.

Es sei nicht der erste Diebstahl, der sich in London ereignet habe, verriet die Innenarchitektin. «Vor einigen Monaten wurde seine Tasche in einem Parkplatz in London gestohlen. Normalerweise bin ich sehr vorsichtig, wenn ich reise, aber ich hatte einfach nicht gedacht, dass da Gangs sind, die nur darauf warten, dass sich die Gelegenheit ergibt.»

Der Dieb, der zunächst entkommen konnte, wurde dank Video-Aufnahmen gefasst und gestand die Tat. Die Wertgegenstände, die beim Raub gestohlen wurden, hat das Paar aber noch nicht zurückbekommen. Für Brittny, die kurz darauf nach Kalifornien zurückgekehrt ist, sei das Ganze traumatisch gewesen. Sie wolle London so gut es geht meiden, erklärte sie.