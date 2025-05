Norris (McLaren): «Max wie immer – und ich bezahle!»

​Zweiter Platz für Lando Norris (McLaren) beim unterhaltsamen Grand Prix von Miami. Der 25-jährige Engländer muss sich aber von seinem Stallgefährten bügeln lassen und fällt in der WM zurück.

Wenn Oscar Piastri in der Formel-1-WM 2025 weiter in dieser Form fährt, dann wird Lando Norris nur noch beten helfen. Solider zweiter Platz für Lando Norris beim WM-Lauf von Südflorida im Miami International Autodrome: Der McLaren-Pilot zeigt ein kampfstarkes Rennen und steht zum 31. Mal in seiner GP-Karriere auf dem Siegerpodest (wie Jack Brabham). Aber Piastri hat das besser gemacht.

Aber die Chance auf den Sieg ging in Kurve 1 verloren, im Duell mit Max Verstappen. Norris attackierte, Verstappen hielt dagegen, Lando zog den Kürzeren und fiel zurück, damit war die Bahn frei für Oscar Piastri.

Piastri hat nun den dritten Grand Prix in Folge gewonnen, zum sechsten Mal ingesamt, damit einmal mehr als Lando Norris, der in der WM auf den Australier Boden verliert. Es steht 131:115 für Oscar.

Norris schätzt seine Leistung so ein: «Es fühlt sich nie gut an, wenn du Zweiter wirst. Aber unser Team hat einen feinen Job gemacht, dieser Doppelsieg ist das Ergebnis davon.»



«Wir hatten guten Speed, der Reifenwechsel war makellos, in Sachen Strategie gibt es auch nichts zu meckern. Gratulation an Oscar, der das sehr gut gemacht hat.»



Zum beinharten Duell mit Verstappen sagt Norris: «Max war halt wie immer, der verkauft seine Haut immer so teuer als möglich, jeder weiss das. Und ich habe dafür den Preis gezahlt, aber so ist das nun mal.»



Die FIA schaute sich das Duell an und fand – da kann niemandem eine Schuld in die Rennstiefel geschoben werden, keine Intervention der Rennkommissare.



War Norris zu gutgläubig, sich an die Aussenseite von Verstappen zu setzen? Norris: «Die Leute werde immer etwas zu jammern haben. Wenn ich es versuche, ist es nicht recht, und wenn ich es nicht versuche, dann ist es auch nicht recht. Von daher kann ich nicht gewinnen.»



«Mit Verstappen ist es eben so – du kommst nicht vorbei oder es gibt einen Crash. Du kommst nur vorbei, wenn du ihn in eine ungemütliche Lage bringst. Ich habe heute dafür bezahlt, dass ich meinen Job nicht gut genug gemacht habe.»





Miami-GP, Miami International Autodrome

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:28:51,587 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +4,630 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +37,644

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +39,956

05. Alex Albon (T), Williams, +48,067

06. Kimi Antonelli (I), Mercedes, +55,502

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +57,036

08. Lewis Hamilton (GB), Ferrari, +1:00,186 min

09. Carlos Sainz (E), Williams, +1:00,577

10. Yuki Tsunoda (J), Red Bull Racing, +1:14,434

11. Isack Hadjar (F), Racing Bulls, +1:14,602

12. Esteban Ocon (F), Haas, +1:22,006

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:30,445

14. Nico Hülkenberg (D), Sauber, +1 Runde

15. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1 Runde

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

Out

Liam Lawson (NZ), Racing Bulls, Aufgabe nach Kollision

Gabriel Bortoleto (BR), Sauber, Antriebseinheit

Oliver Bearman (GB), Haas, Antriebseinheit

Jack Doohan (AUS), Alpine, Reifenschaden nach Kollision





WM-Stand (nach 6 von 24 Grands Prix und 2 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Piastri 131 Punkte

02. Norris 115

03. Verstappen 99

04. Russell 93

05. Leclerc 53

06. Antonelli 48

07. Hamilton 41

08. Albon 30

09. Ocon 14

10. Stroll 14

11. Tsunoda 9

12. Gasly 7

13. Sainz 7

14. Hülkenberg 6

15. Bearman 6

16. Hadjar 5

17. Alonso 0

18. Lawson 0

19. Doohan 0

20. Bortoleto 0



Konstrukteurspokal

01. McLaren 246 Punkte

02. Mercedes 141

03. Red Bull Racing 105

04. Ferrari 94

05. Williams 37

06. Haas 20

07. Aston Martin 14

08. Racing Bulls 8

09. Alpine 7

10. Sauber 6